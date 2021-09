Wszystko, co musisz wiedzieć na temat Far Cry 6, znalazło się w tym 6-minutowym filmiku. Zobacz go koniecznie i przygotuj się na premierę, która jest już naprawdę blisko.

Far Cry 6 na ostatniej prostej – czas podsumować wiadomości

Minął już rok od oficjalnej zapowiedzi gry Far Cry 6, a że do jej premiery został już zaledwie miesiąc, Ubisoft zasypuje nas materiałami i informacjami na jej temat. Tylko w ostatnich dniach podzielił się z nami wymaganiami sprzętowymi oraz zwiastunem przybliżającym fabułę, a także pokazał nam jak produkcja prezentuje się na najwydajniejszej wśród konsol – jeśli jeszcze nie widziałeś, zobacz gameplay Far Cry 6 z Xbox Series X.

Sporo tego, a jeszcze więcej jest do powiedzenia. Dlatego też Ubisoft przygotował nieco dłuższy, trwający przeszło 6 minut materiał wideo, w którym opowiada o wszystkich kluczowych aspektach najnowszej odsłony serii Far Cry. Obejrzyj i posłuchaj, a dowiesz się co nieco na temat historii i jej bohaterów, mechaniki i sposobów na jej wykorzystanie czy też świata, do którego przyjdzie nam trafić. Wszystko to po polsku…

Zobacz najnowszy zwiastun Far Cry 6 z omówieniem gry:

Premiera gry Far Cry 6 już 7 października. Najnowsza strzelanka Ubisoftu zmierza na konsole Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One i PlayStation 4, jak również na pecety oraz platformy streamingowe: Google Stadia i Amazon Luna. Czy tytuł ten znajduje się na twojej liście produkcji do ogrania czy też raczej sobie go odpuścisz? Daj znać w komentarzu i powiedz nam dlaczego właśnie tak.

Źródło: Ubisoft