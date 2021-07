Ekipa BioWare przypomniała dziś o Mass Effect: Edycja legendarna. Przygotowano ciekawą infografikę, na którą prawdopodobnie zechcą rzucić okiem bawiący się przy tym nostalgicznym pakiecie.

Statystyki z Mass Effect: Edycja legendarna

Wprawdzie pojawiają się już głosy, że odgrzewanych kotletów na rynku gier jest za wiele, ale co jakiś czas pojawia się wśród nich smakowity kąsek. Mass Effect: Legendary Edition to właśnie jeden z nich, chociaż jak wiecie z autopsji lub z naszej recenzji, twórcy nie uciekli tu od pewnych niedociągnięć.

Przekreślać ich wysiłków jednak nie można, bo sporo plusów też dało się tu znaleźć. Trudno zresztą było oczekiwać kompletnej klapy, skoro mowa tylko i aż o odświeżeniu świetnie przyjętej kiedyś trylogii. Na sięgnięcie po Mass Effect: Edycja legendarna zdecydowało się ostatecznie całkiem spore grono graczy. Jak wyglądają ich dotychczasowe poczynania? Odpowiedź przynosi przygotowana przez BioWare infografika. Ujęto w niej między innymi najczęściej wybieraną postać i przeszłość czy zestawienie towarzyszy i ich szans na przeżycie Misji Samobójczej.



Jeszcze nie kupiłeś? Mass Effect: Edycja legendarna w promocji

Jeśli nie jesteście w gronie omijających ten tytuł szerokim łukiem, ale też nie posiadacie go w kolekcji, to być może dotyczy Was trzeci scenariusz - zaplanowaliście zakup nie na premierę, ale jakiś czas po niej. Wiadomo przecież, że wykazując się cierpliwością można skorzystać z promocji. I te w przypadku Mass Effect: Edycja legendarna już się pojawiają.

EA i BioWare zapraszają na zakupy w niższych cenach posiadaczy wszystkich platform docelowych tej produkcji. Akcentują przy tym, iż promocje są ograniczone czasowo. Do kiedy można zatem z nich skorzystać?

W przypadku platformy Origin obowiązuje ona do 29 lipca, w sklepie dedykowanym konsolom Sony do 4 sierpnia (233,92 zł zamiast 299,90 zł) i o dzień dłużej w sklepie Xbox (216,74 zł zamiast 288,99 zł). Co ze Steam? Póki co widnieje standardowa cena, ale od 29 lipca do 2 sierpnia i tam Mass Effect: Edycja legendarna ma być przeceniona.

Źródło: BioWare