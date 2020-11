Początkowo wydawało się, że Marvel’s Avengers będzie sukcesem. Sprzedaży gry po dobrym starcie szybko jednak wyhamowała i ostatecznie okazuje się niższa od odczekiwań. Gracze nabyli do tej pory około 3 mln egzemplarzy, a w założeniach wydawcy było 5 mln egzemplarzy w rękach klientów i to w określonym terminie (do końca września).

Oficjalnie koszty produkcji nie zostały podane i zapewne się to nie zmieni. Nieoficjalnie mówi się jednak o 170-190 mln dolarów jako o budżecie gry, a więc o kosztach produkcji, reklamy i kilku innych składowych, które pochłania stworzenie i wprowadzenie do sprzedaży gry AAA. To właśnie Marvel’s Avengers wskazywane jest jako główny winowajca słabego pod względem finansowym ostatniego kwartału w wykonaniu Square Enix.

