Doczekaliśmy się pierwszej mocnej premiery Disney+ po ubiegłotygodniowym debiucie usługi w Polsce. Można już oglądać film Doktor Strange w multiwersum obłędu.

Doktor Strange w multiwersum obłędu zasila katalog Disney+

Już od ponad tygodnia możemy korzystać z usługi Disney+ w Polsce. Już w dniu premiery mieliśmy mnóstwo świetnych filmów i seriali do zobaczenia (sprawdź, co warto obejrzeć na Disney+), a w kolejnych tygodniach – zgodnie z obietnicą – katalog usługi ma być sukcesywnie poszerzany. Pierwszy dowód na to otrzymaliśmy już teraz, bo wśród nowości pojawił się prawdziwy hit, jakim bez wątpienia jest Doktor Strange w multiwersum obłędu.

Druga część historii Doktora Strange’a w filmowym uniwersum Marvela to zarazem kontynuacja wydarzeń przedstawionych w filmie Avengers: Koniec gry. Jeśli jesteś fanem tego świata, lecz ominęła cię kinowa premiera, to koniecznie nadrób zaległości. Dodajmy tylko, że naszym recenzentom „...multiwersum obłędu” jak najbardziej przypadło do gustu, o czym świadczą oceny nie gorsze niż 4/5.

Zobacz oficjalny zwiastun filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu

Inne potwierdzone premiery Disney+ na nadchodzące miesiące

A co czeka na abonentów Disney+ w nadchodzących miesiącach? Ano między innymi premierowy serial Pistol, drugi sezon Zbrodni po sąsiedzku ze Steve’em Martinem, Martinem Shortem i Seleną Gomez (już 28 czerwca), a w sierpniu – film Predator: Prey w reżyserii Dana Trachtenberga oraz seriale Mecenas She-Hulk i Star Wars: Andor. A to oczywiście tylko początek. Regularnie dodawane są także kolejne odcinki głośnych seriali, takich jak Obi-Wan Kenobi czy Ms. Marvel.

