Premiera Doktora Strange’a w najnowszej odsłonie już od jakiegoś czasu za nami. Pora więc podsumować wrażenia po seansie. Co Sam Raimi wniósł do filmowego MCU i czy rzeczywiście jest to kino grozy? Zapraszamy do lektury naszej recenzji Doktor Strange w multiwersum obłędu.

Doktor Strange w multiwersum obłędu to teatr trzech aktorów

Strange, Wanda Maximoff i America Chavez – to właśnie wokół nich kręci się świat w multiwersum obłędu. Powtarzające się sny Strange’a dają mu okazję do spotkań z pewną dziewczyną. Wkrótce stanie się ono faktem, a sny… prawdziwym koszmarem.

Strange będzie bowiem zmuszony stanąć w obliczu zatrważającej prawdy o sobie samym – o swojej naturze i o swoim losie, które w każdej z rzeczywistości wykazują niebywałą konsekwencję. Skąd jednak ta wiedza?

Wszystko za sprawą dziewczyny ze snów. Jest nią America Chavez, dysponująca mocą przemieszczania się po multiwersum, nad którą nie potrafi zapanować. Stanowi tym samym łakomy kąsek dla Wandy Maximoff, która po doświadczonej stracie posunie się do wszystkiego, aby spotkać swoich synów. Po zgłębieniu Księgi Potępionych – Darkhold – stała się ona najpotężniejszą (i najbardziej szaloną) postacią w całym MCU. Jak to wykorzysta?

Miejsce multiwersum w uniwersum – Doktor Strange się wymyka

Doctor Strange in the Multiverse of Madness zdecydowanie łatwiej zrozumieć, znając wątki rozgrywające się na łamach WandaVision, What If...? i Lokiego. Nie oznacza to jednak, że jest to warunek konieczny. Motywacje bohaterów w nowym Doktorze Strange’u są dość klarowne, co sprawia, że nieznajomość kontekstów pozbawia nas jedynie (i aż) możliwości docenienia pewnych smaczków.

Wyjątkiem w tym zakresie jest postać Wandy, której tragizm można zrozumieć w pełni jedynie po seansie WandaVision. Ten zaś na tę chwilę jest dla polskich odbiorców znacznie utrudniony – na wejście Disney+, gdzie udostępniono tytuł, przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać.

Poza tym związki z pozostałymi składowymi uniwersum są raczej luźne, co czyni z Doktora Strange’a w znacznej mierze pełną całość. Powiązania są powierzchowne, przyjmując postać wspomnianych już easter eggów czy licznych cameo. Samo zaś multiwersum, co do którego rozwinięcia fani nie kryli nadziei, co prawda zostało nakreślone obszerniej niż dotychczas, wciąż jednak zaledwie dryfujemy po powierzchni. Mimo to wszystko, co nam o nim zdradzono, wizualnie wygląda naprawdę imponująco.

Zarzutem może okazać się również instrumentalne traktowanie niektórych znamiennych postaci z serii, które zapowiadały się na głównych rozgrywających, skończyły zaś jako nieudolna przeszkoda na drodze do osiągnięcia przez zło upragnionego celu. Twórcy nie próbują nawet silić się na kwestionowanie tego, kto w multiwersum obłędu gra główne skrzypce.

Doktor Strange w multiwersum obłędu – inny nie znaczy gorszy

Doktor Strange w multiwersum obłędu zdecydowanie różni się od pozostałych propozycji MCU – nie oznacza to jednak, że odbiega od nich jakością. Wręcz przeciwnie, serii przyda się odrobinę świeżości; jej powiew zapewnił zaś Sam Raimi we własnej osobie. Już na wstępie można było więc snuć przewidywania co do kierunku, w którym wszystko się potoczy.

Nie było to pierwsze spotkanie z uniwersum reżysera – stoi w końcu za Trylogią Spider-Mana. Część widzów zapewne kojarzy go również z tytułami, takimi jak Martwe zło czy Armia ciemności. W ten właśnie sposób Doctor Strange in the Multiverse of Madnessstało się propozycją z pogranicza. Daleko mu do horrorów czy thrillerów, jak początkowo przewidywano. Zdecydowanie jednak więcej tu mroku i jump scare’ów niż w siostrzanych filmach z uniwersum.

Wszystko nakręca zaś wszechobecna akcja. Niekiedy odbywa się to kosztem logiki zachowań bohaterów, jednak nie na tyle uderzająco, aby pozbawić widza czystej radości z seansu. O ile zaś fabularnie niekiedy przestajemy wierzyć bohaterom, o tyle CGI, bez małych wyjątków, zapewnia nas o tym, że oto mamy do czynienia z czymś iście realnym.

Podobnie jest z grą aktorską, stojącą na naprawdę wysokim poziomie. W tym zakresie na szczególną uwagę zasługuje Elizabeth Olsen, wcielająca się w Wandę Maximoff. Niejednoznaczność postaci sprawiła, że mamy okazję podziwiać ją w skrajnie odmiennych kontekstach. Wszystkie one wybrzmiewają na tyle autentycznie, że za jednym razem z Wandą płaczemy, za innym zaś podrywamy się ze strachu na jej widok.

Trudno nie docenić też młodziutkiej Xochitl Gomez w roli Americy Chavez, której nieco pogubiona, a przy tym pełna charyzmy postać energetycznie przyciąga widza.

Doktor Strange jest zaś… Doktorem Strangem – Benedict Cumberbatch nieustannie trzyma poziom, do którego nas przyzwyczaił. Tym razem jednak znacznie więcej w bohaterze człowieka z krwi i kości, którego stać na zmierzenie się z prawdą o sobie samym, poświęcenia, autorefleksje, szczerość w uczuciach, ukorzenie się czy wyjście z roli mentora na rzecz partnerstwa w działaniu. Elementy te sprawiają, że multiwersum obłędu staje się dziełem wielopoziomowym, które trafia do szerokiego grona odbiorców (Box Office nie kłamie).