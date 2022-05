Thor: miłość i grom to bez wątpienia jedna z ważniejszych premier, jakie czekają miłośników kina w najbliższych miesiącach. Czy nowy zwiastun jeszcze bardziej zaostrza na nią apetyty?

Christian Bale na nowych ujęciach z Thor: miłość i grom

Gdyby miały decydować same nazwiska, Thor: miłość i grom w ciemno wypadałoby typować do produkcji z najwyższej ligi. Nowy zwiastun filmu to nie tylko Chris Hemsworth ponownie wcielający się w tytułowego bohatera, ale też Natalie Portman (jako Jane Foster), Tessa Thompson (Walkiria) oraz Christian Bale (Gorr Rzeźnik Bogów). Mało? W Thor: miłość i grom wystąpią również Russell Crowe, Chris Pratt czy Dave Bautista. Nieźle, prawda?

O ile pokazany miesiąc temu pierwszy zwiastun tak naprawdę jedynie wprowadzał w klimat omawianego filmu, tym razem Marvel pochwalił się konkretniejszym materiałem, który przybliża również w fabułę. Potwierdza on, że bardzo istotna będzie tu postać grana przez Christiana Bale'a. Do powstrzymania Gorra Rzeźnika Bogów potrzebny będzie nie tylko Thor, ale również cała zebrana przez niego ekipa.

Thor: miłość i grom - zwiastun #2

Kiedy premiera filmu Thor: Love and Thunder?

Rozkręcająca się kampania marketingowa i coraz więcej materiałów promujących nowy film Marvel Studios sugerują, że można być spokojnym co do daty premiery. Thor: miłość i grom zadebiutuje już w nadchodzące wakacje, 8 lipca. Można będzie zobaczyć go wyłącznie w kinach.

