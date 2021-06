Scars Above to jedna z najgorętszych produkcji spośród 12 tytułów zaprezentowanych przez Prime Matter – nowe wydawnictwo wchodzące w skład grupy Koch Media. Zobacz jak prezentuje się w akcji!

Scars Above to trzecioosobowa przygodówka sci-fi

Scars Above to przygodowa gra akcji tworzona przez serbskie studio Mad Head Games, które dotąd koncentrowało się raczej na mniejszych produkcjach, a jego ostatni tytuł – Pagan: Absent Gods – okazał się klapą. Mimo to ten nowy projekt zapowiada się świetnie i wierzymy, że tym razem się uda.

Główna bohaterka – której imię to Kate – przypomina nieco Larę Croft i jest zwinna jak ona. Nie jest jednak archeolożką, lecz astrobiolożką. Nie będziemy więc eksplorować starożytnych jaskiń, lecz zamiast tego trafimy do świata, który może być zaklasyfikowany po prostu jako science fiction. Urzeka – bez dwóch zdań.

Eksploracja obcej planety i walka z jej mieszkańcami

W Scars Above równie dużo czasu spędzimy na eksploracji świata i walce. W tej drugiej będziemy musieli właściwie wykorzystać (bardziej lub mniej klasyczną) broń, najrozmaitsze gadżety technologiczne oraz swój własny zmysł taktyczny. Wszystko to, by pokonać wszystkie przerażające potwory na hipnotyzującej planecie i odkryć jej sekrety.

Nie musisz nam zresztą wierzyć na słowo, bo podczas E3 firma Prime Matter zaprezentowała całkiem długi fragment rozgrywki. Dodajmy więc jeszcze tylko, że gra Scars Above powstaje z myślą o pecetach oraz konsolach (ale nie wiemy jakich konkretnie) i już zostawiamy cię z tym materiałem…

Zobacz gameplay Scars Above – trzecioosobowej przygodówki wypełnionej akcją:

Premiery Scars Above powinniśmy się doczekać w przyszłym roku.

Źródło: Koch Media, GameSpot, informacja własna