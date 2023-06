Mastercard poinformował, że poszerza swoją sieć partnerską o nowe podmioty. Chodzi o firmy zajmujące się aktywami cyfrowymi i technologią blockchain.

Mastercard wprowadził do sieci Engage wiele firm fintech. Spółka tłumaczy swoje działanie chęcią wspierania konsumentów w zakresie rozwoju i wdrażania nowych technologii płatniczych, takich jak kryptowaluty.

Platforma Engage ma ułatwiać partnerom współpracę z Mastercard, przyspieszając implementację nowych rozwiązań produktowych. W ubiegłym roku przedsiębiorstwa należące do sieci pomogły swoim klientom wdrożyć różne rozwiązania dla ponad 500 milionów użytkowników kont Mastercard.

Firmy zrzeszone w Engage poszukują podmiotów, które będą wprowadzać nowe programy kart kryptowalutowych na rynek i umożliwią konwersję kryptowalut na pieniądz fiducjarny.

– Mastercard angażuje się w rozwój innowacji dla całej branży finansowej, aby ułatwić i zwiększyć dostęp do kryptowalut i technologii blockchain. Dzięki temu nie tylko uwalniamy potencjał innowacyjności, ale także zapewniamy konsumentom większy wybór technologii do płatności, a tym samym otwieramy nowe możliwości dla branży handlowej – mówi Raj Dhamodharan, executive vice president, Blockchain and Digital Assets w Mastercard.

Mastercard Engage – członkowie

Do sieci dołączają między innymi takie firmy jak:

Baanx – oferuje usługi do płynnego przechowywania i wydawania kryptowalut w ponad 100 milionach miejsc na całym świecie

Credencial Payments – integruje metody płatności z cyfrowymi funkcjami, skupiając się na dostarczaniu rozwiązań istotnych z punktu widzenia sprzedawców i konsumentów

Episode 6 – umożliwia przetwarzanie płatności na poziomie korporacyjnym i globalną infrastrukturę cyfrowego rejestru płatności

Immersve – obsługuje scentralizowane i zdecentralizowane płatności za pośrednictwem usługi platformy emisyjnej

Monavate – dzięki platformie do zarządzania kartami usprawnia sposób, w jaki na świecie dokonuje się płatności

źródło: materiały prasowe