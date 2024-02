Masz konto na Allegro? Eksperci ostrzegają

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) wydała komunikat z przestrogą dla osób korzystających z Allegro. Na co trzeba uważać tym razem?

Platforma Allegro od lat cieszy się ogromną popularnością wśród polskich użytkowników internetu. Niestety takie miejsca są bardzo często obiektem zainteresowania ze strony cyberprzestępców, którzy wykorzystując jedną kampanię mają możliwość "złowienia" dużej liczby potencjalnych ofiar. NASK ostrzega przed kolejnym oszustem.

Nowe oszustwo na Allegro

Cyberprzestępcy podszywają się pod Allegro i rozsyłają wiadomość e-mail, w której informują o rzekomym zawieszeniu konta. Użytkownicy portalu aukcyjnego powinni zachować zimną krew i nie działać pod wpływem emocji. Mamy tutaj bowiem do czynienia z atakiem phishingowym. W wiadomości znajduje się link, który prowadzi do strony internetowej jedynie z wyglądu przypominającej witryny Allegro. W istocie jest to strona internetowa, za pośrednictwem której oszuści wyłudzają dane. Jeśli im się powiedzie będą mogli przejąć konto użytkownika.

"Przestępcy rozsyłają wiadomość, która informuje o rzekomym zawieszeniu konta na portalu aukcyjnym. W wiadomości zawarty jest link do fałszywej strony, przez którą adresaci mogą skontaktować się z działem obsługi klienta portalu i rozwiązać zaistniały problem" - ostrzega NASK.

Jak nie paść ofiarą ataku phishingowego?

W wydanym komunikacie eksperci z NASK przypominają, że podając dane logowania należy uważnie sprawdzić adres strony, na jakiej się znajdujemy. Podejrzane witryny można zgłaszać na incydent.cert.pl.

Dobrym nawykiem jest też sprawdzanie adresu e-mail nadawcy oraz nieklikanie w podejrzane linki i nie otwieranie dziwnych załączników. Więcej porad pozwalających uchronić się przed niebezpieczeństwami można znaleźć w naszym artykule poświęconym tej metodzie działania oszustów.