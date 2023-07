Masz nowy telewizor? Rejestruje wszystko, co robisz

Telewizja jest często postrzegana jako niewinna forma rozrywki, która pozwala nam się zrelaksować. Jednakże, wraz z postępem technologicznym, telewizory stają się coraz bardziej "inteligentne", zdolne do obserwowania swojego użytkownika.

Te tak zwane Smart TV gromadzą różne rodzaje informacji, które są potem sprzedawane reklamodawcom i brokerom danych.

Telewizor to już nie tylko odbiornik, ale i nadajnik

"Telewizor przestał być jedynie urządzeniem służącym do wyświetlania treści. Stał się raczej dwustronnym lustrem, które pozwala na obserwację użytkownika w czasie rzeczywistym przez sieć reklamodawców i brokerów danych" - mówi Rowenna Fielding, dyrektor firmy konsultingowej Miss IG Geek, specjalizującej się w ochronie danych.

"Celem tego jest gromadzenie jak największej ilości informacji o twoim zachowaniu, zainteresowaniach, preferencjach i danych demograficznych, aby można było je spieniężyć, głównie poprzez ukierunkowane reklamy" - wyjaśnia Fielding.

W dzisiejszych czasach to telewizor obserwuje ciebie

Większość inteligentnych telewizorów jest w stanie zbierać dane audio, wideo oraz te dotyczące użytkowania telewizora - co wyszukujesz, jak długo oglądasz. Aktywacja głosowa to jedna z funkcji, która może gromadzić największe ilości danych. Mikrofony i oprogramowanie podczas nasłuchiwania poleceń, mogą rejestrować rozmowy i inne dźwięki w swoim zasięgu. Nagrania te mogą być przesyłane do analizy stronom trzecim. Za takie praktyki w 2017 roku jeden z producentów TV dostał karę 2,2 mln dolarów.

Dane zebrane za pośrednictwem Smart TV stają się jeszcze bardziej wartościowe, gdy jest on połączony z innymi inteligentnymi urządzeniami, takimi jak smartfony czy laptopy. "Pozwala to na szczegółowe profilowanie poszczególnych osób: do danych z telewizora można dodać historię geolokalizacji, aktywność przeglądania stron internetowych i informacje z mediów społecznościowych" – wskazuje Fielding.

Dodatkowo, w inteligentnych telewizorach występują pliki cookie i trackery. "Większość aplikacji zainstalowanych na Smart TV będzie donosić do dużej sieci reklamodawców i brokerów danych" – ostrzega ekspertka.

Automatyczne rozpoznawanie treści

Jedną z najbardziej niepokojących funkcji, jest automatyczne rozpoznawanie treści (ACR). Funkcja ta – często włączona domyślnie – wykorzystuje techniki analityczne do identyfikacji obrazu i dźwięku w telewizorze, porównując je z dużą bazą danych, aby określić, co jest odtwarzane. Dane dotyczące oglądania i nawyków są później udostępniane producentom i ostatecznie sprzedawane reklamodawcom w celu kierowania reklam do użytkownika.

Mimo iż inteligentne telewizory będą gromadzić dane, o ile są podłączone do Internetu, istnieją pewne podstawowe środki, które można podjąć, aby chronić się przed szpiegowaniem przez Smart TV. Wyłączenie ACR w ustawieniach, ograniczenie personalizacji, zrezygnowanie ze wszystkich funkcji reklamowych. Można się też pokusić o zakrycie kamery i mikrofonu. Niestety ograniczymy sobie przez to niektóre funkcjonalności nowoczesnego telewizora.