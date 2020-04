Od debiutu pierwszych telewizorów z możliwością podłączenia do internetu mija już 10 lat. Początkowo Smart TV było hybrydą telegazety i stron internetowych. Dziś wykorzystanie Smart TV jest zupełnie inne. Najlepiej pokazać to na przykładzie telewizorów Samsung.

Od debiutu pierwszych telewizorów z możliwością podłączenia do internetu mija już 10 lat. Początkowo Smart TV było hybrydą telegazety i stron internetowych. Dziś wykorzystanie Smart TV jest zupełnie inne. Najlepiej pokazać to na przykładzie telewizorów Samsung. To właśnie Samsung był pionierem Smart TV i pozostaje niekwestionowanym liderem w tym zakresie. Dziś dobre Smart TV stało się jeszcze bardziej niezbędne i oferuje nie tylko dostęp do rozrywki, ale też do informacji i wiedzy.

Ewolucja Smart TV – czyli dlaczego telewizor nie jest dużym tabletem

W 2009 roku byliśmy jeszcze przed premierą pierwszego Samsunga Galaxy S, rynek smartfonów dopiero się rozwijał, tabletów jeszcze nie istniał. O Internecie Rzeczy może mówiła garstka osób. Tymczasem zaczęły pojawiać się pierwsze telewizory internet@TV, mogące połączyć się z siecią. Pojawiały się pierwsze aplikacje jak pogoda, Facebook, Twitter, a z polskich pierwszą była Gazeta.pl właśnie na telewizory Samsung. Eksperymentowano też z funkcjami internetowymi.

Po raz pierwszy Samsung użył nazwy Smart TV w roku 2011. Charakterystycznym elementem tamtych telewizorów był ekran główny z ikonami poszczególnych aplikacji. Pojawiła się też kamera i obsługa gestami. Na telewizorze można było za pomocą gestów w powietrzu zagrać nawet w popularne Angry Birds. Do teraz na telewizorach nie brakuje gier i dodatkowych aplikacji informacyjnych. Jednak za sprawą ewolucji znacząco zmienił się interfejs i oferta Smart TV. Telewizor służy po prostu do konsumpcji multimediów. Jego przeznaczenia nie zmienimy, nie uczynimy z niego komputera. Zresztą wszystkie takie próby w historii kończyły w niszy. Dlatego współcześnie Smart TV to przede wszystkim wygodny dostęp do serwisów VOD, możliwość błyskawicznego przenoszenia się pomiędzy klasyczną telewizją, a Netflixem, czy Amazon Video Prime i innymi serwisami, to inteligentne tryby obrazu dopasowujące się do warunków w pomieszczeniu, to zaawansowany procesor w modelu QLED 8K i QLED 4K, wykorzystujący sztuczną inteligencję do poprawiania sygnału z każdego źródła, to wreszcie Tryb Ambient sprawiający, że telewizor wtapia się w otoczenie, gdy z niego nie korzystamy. To także telewizor komunikujący się z innymi sprzętami domowymi i ułatwiający sterowanie nimi. Taki jest właśnie Smart TV u schyłku drugiej dekady XXI wieku.

Smart TV to nie tylko dostęp do aplikacji, to także intuicyjny pilot, czy inteligentne tryby obrazu.

Samsung Smart TV – System Tizen najbogatsza biblioteka wartościowych aplikacji

Możliwości Smart TV Samsunga są znacznie szersze niż innych telewizorów z dostępem do internetu. Cały system, jak i aplikacje zostały stworzone z myślą o telewizorach, a nie zostały skonwertowane na przykład z urządzeń mobilnych. Aplikacje te więc działają szybko, sam telewizor działa niezwykle szybko i to niezależnie, czy mówimy o najtańszym modelu z serii RU7172, czy też flagowym telewizorze QLED. Tizen to wszystkie popularne platformy VOD – Netflix, Amazon Video TV, Cineman, Chili TV, Rakuten TV, Player.pl, Ipla, HBO GO, Apple TV, Filmbox Live, YouTube i inne. Nie brakuje też aplikacji światowych filharmonii I oper – możemy więc oglądać na przykład koncerty z Berlina, czy spektakle z Nowego Jorku. Wszystkie nasze ulubione aplikacje pojawiają się w podręcznym menu, które może uruchamiać się przy starcie telewizora oraz za pomocą jednego przycisku na pilocie. Jednocześnie w tym czasie nie musimy przerywać oglądania obecnego programu, czy serialu.

Telewizor Smart TV to więcej niż telewizja

Tak bogata paleta aplikacji wideo sprawia, że Samsung Smart TV jest praktycznie samowystarczalny. Gdy podłączymy telewizor do sieci, a to możemy zrobić przecież bezprzewodowo to już możemy cieszyć się tysiącami materiałów wideo. Oglądać kanały linearne na przykład przez Player.pl lub Ipla, korzystać z HBO GO, czy też słuchać muzyki ze Spotify albo Tidal. Oferta VOD jest tak bogata, że tradycyjna telewizja staje się drugorzędna, a dla niektórych zapewne zbędna. Oczywiście zawsze możemy z niej skorzystać bezpośrednio przez telewizor, czy korzystając z zewnętrznych dekoderów, a gdy podepniemy konsole do gier telewizor sam przełączy się automatycznie w tryb Gry i dostosuje ustawienia tak, aby uzyskać jak najlepsze efekty wizualne w trakcie rozgrywki

Samsung stworzył telewizor dla użytkowników sprzętu Apple

Samsung i Apple rywalizują na rynku mobilnym, w wielu miejscach firmy są jednak partnerami. Apple korzysta na przykład z podzespołów produkowanych przez Samsunga do swoich telefonów. Także telewizory Samsung i to zarówno modele 2019, jak i te z 2018 roku są telewizorami kompatybilnymi z ekosystem Apple. W Samsung Smart TV znajdziemy aplikację Apple TV oferującą dostęp do sklepu z filmami (do wypożyczenia lub stałego zakupu) w tym w większości w 4K HDR10 oraz nowej usługi VOD Apple – AppleTV+ z serialami takimi jak See, czy The Morning Show. Poza tym telewizory Samsung wspierają protokół AirPlay 2 możliwe jest przesyłanie więc dźwięku lub obrazu z iPhone’a, iPada, czy komputerów Mac. Można więc szybko przerzucić cały ekran z telefonu, wyświetlić pokaz slajdów, czy nawet na telewizorze zaprezentować prezentacje biznesową z komputera.

Przyszłość telewizorów to Tizen Samsunga

W październiku 2019 roku Samsung ogłosił, że udostępni swój system Smart TV Tizen także dla innych zainteresowanych producentów telewizorów. Nie wiemy jeszcze kto z niego skorzysta, ale to pokazuje potencjał tej platformy. Samsung jest po raz 16 liderem sprzedaży telewizorów w Polsce i na Świecie, a teraz chce aby z tego systemu korzystali też mniejsi gracze. Nie dziwi to, wszak jest to najbardziej zaawansowana platforma Smart TV dostępna w tej chwili. Jeśli zależy wam na telewizorze, który rzeczywiście jest Smart. Chcecie codziennie cieszyć się z filmów i seriali z dziesiątek aplikacji, a przy tym korzystać ze stabilnego i szybkiego systemu to właśnie Samsung to zapewnia.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Samsung

Warto zobaczyć również: