WhatsApp to bardzo popularny komunikator. Nie wszyscy użytkownicy znają jednak wszystkie jego funkcje. Przedstawiamy pięć, które zdecydowanie warte są tego, by je znać i korzystać z nich na co dzień.

WhatsApp jest prostą aplikacją i nawet niezbyt zaawansowani użytkownicy dają sobie z nim radę. Nie oznacza to jednak, że nie oferuje niczego ponad swoją podstawową funkcjonalność. Oto pięć funkcji, które warto znać, aby korzystanie z WhatsAppa było jeszcze wygodniejsze, bezpieczniejsze i satysfakcjonujące.

Jak utworzyć kopię zapasową w WhatsApp? To proste

To, że komunikator umożliwia wykonywanie kopii zapasowych, nikogo raczej nie dziwi. WhatsApp jednak odpowiedzialną za to opcję ukrył tak, że nie każdy potrafi ją znaleźć. Wiedz zatem, że należy w tym celu włączyć aplikację, a z menu głównego (w prawym górnym rogu) wybrać „Ustawienia”. Z tego widoku wybierz „Czaty”, a następnie kliknij znajdującą się bliżej dołu listy opcję „Kopia zapasowa czatów”. Tam znajdziesz przycisk „Utwórz kopię zapasową”.

Dlaczego warto mieć kopię zapasową? Ponieważ w przypadku awarii urządzenia lub wymiany go na nowy, możesz w prosty sposób przenieść swoje czaty i niczego przy tym nie stracić. Taką kopię można przechowywać na przykład na dysku Google – to wygodne rozwiązanie.

WhatsApp pozwala przyspieszyć wiadomości głosowe

„Głosówki” zyskują na popularności. O ile mówienie może być faktycznie wygodniejsze niż pisanie, to słuchanie nie zawsze jest najlepszą opcją odbioru. Podstawowy problem jest taki, że odsłuch może trwać bardzo długo. Na szczęście WhatsApp umożliwia zmianę szybko odtwarzania wiadomości głosowych. Do wyboru są trzy prędkości: 1x / 1,5x / 2x. Warto tutaj zaznaczyć, że przyspieszenie zachowuje naturalną wysokość dźwięków.

Znikające wiadomości sposobem na „tajne” rozmowy

WhatsApp jest jednym z tych komunikatorów, które pozwalają zatroszczyć się o prywatność. Jest tak przede wszystkim ze względu na szyfrowanie end-to-end uniemożliwiające „podsłuchanie” rozmowy przez osobę trzecią – wiadomość jest szyfrowana na urządzeniu nadawcy i odszyfrowywana dopiero u odbiorcy. Od pewnego czasu aplikacja oferuje także funkcję znikających wiadomości.

Wchodząc w ustawienia Prywatności możesz zauważyć sekcję „Znikające wiadomości” z jedną opcją: „Domyślny czas do zniknięcia wiadomości”. Początkowo funkcja ta jest wyłączona, ale można ją aktywować, by wysyłane wiadomości automatycznie przestały być widoczne po 24 godzinach, 7 dniach lub 3 miesiącach. Można to w dowolnym momencie zmienić (przy czym znajduje to zastosowanie tylko w nowych rozmowach).

Zarządzanie pamięcią w WhatsApp – zidentyfikuj pożeraczy

Choć czas telefonów z bardzo małą ilością pamięci praktycznie już minął, to wiele osób wciąż skarży się na niedostatek miejsca na smartfonowym dysku. WhatsApp przychodzi tu z pomocą, oferując „Zarządzanie pamięcią”, które znajdziesz w sekcji ustawień „Pamięć i dane”. W tym miejscu możesz zobaczyć, które czaty i multimedia zajmują najwięcej miejsca i które być może warto usunąć.

Personalizacja, czyli jak ustawić własną tapetę w WhatsApp?

Jeśli znajdujesz się w gronie użytkowników, którzy lubią, gdy na ich telefonach wszystko wygląda zgodnie z ich estetycznym zamysłem, to wiedz, że WhatsApp daje ci tu spore pole do popisu. Możesz nie tylko zmienić motyw (jasny lub ciemny), ale też ustawić własną tapetę, która będzie stanowić tło dla twoich rozmów.

Jeśli chcesz zmienić tło, udaj się do sekcji „Czaty” i potrzebne opcje znajdziesz u góry ekranu. Co ciekawe, każdy z wybranych obrazów możesz też przyciemnić – tak, by nie pogarszał czytelności czatów.

Znałeś wszystkie te funkcje? A może chcesz podzielić się innym odkryciem, dzięki któremu jeszcze bardziej polubiłeś korzystanie z WhatsAppa? Śmiało – sekcja komentarzy jest twoja.

Źródło: inf. własna