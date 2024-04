Fani serii “Matrix” mogą zacierać ręce. Warner Bros. ogłosiło bowiem oficjalnie, że powstanie jej 5. część. Za nowy film odpowiada scenarzysta “Marsjanina”.

Matrix 5 powstanie

Zgodnie z dość enigmatyczną zapowiedzią Warner Bros. fani “Matrixa” mogą już wypatrywać premiery 5. odsłony filmowej serii. Stery nad produkcją przejął Drew Goddard, który nie tylko wyreżyseruje tytuł, ale też napisze do niego scenariusz i zajmie się koprodukcją. Możecie go kojarzyć m.in. z pracy nad “Marsjaninem”, “Cloverfield” i “World War Z”.

Twórca nie kryje swojego osobistego stosunku do świata Matrixa:

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że filmy »Matrix« zmieniły zarówno kino, jak i moje życie. Wyjątkowy kunszt Lany i Lilly inspiruje mnie każdego dnia i jestem niezmiernie wdzięczny za szansę przedstawienia historii w świecie, który stworzyły.

Lana Wachowski, która przewodziła projektowi “Matrix Zmartwychwstania”, nie rozstaje się jednak z serią na dobre, tym razem pełniąc funkcję producentki wykonawczej.

O czym opowie Matrix 5?

Fabuła 5. części “Matrixa” pozostaje na ten moment niemałą tajemnicą, acz – podążając za stanowiskiem Warner Bros. – nie powinna stanowić rewolucji względem tego, co dobrze znamy. Jak zdradza Jesse Ehrman, prezes Warner Bros. Motion Pictures:

Drew przyszedł do Warner Bros. z nowym pomysłem, który wszyscy uważamy za niesamowity! To nowy kierunek rozwoju świata Matrixa, honorujący to, co Lana i Lilly zaczęły ponad 25 lat temu, a zarazem mający do zaoferowania unikalną perspektywę, opartą na jego własnej miłości do serii i postaci

Nie wiemy, czy obsada związana z poprzednimi częściami filmów będzie miała swój udział w przedstawieniu tej historii. Nie mniejszą zagadką pozostaje też data premiery produkcji.

Myślicie, że zapowiedziane zmiany na stanowisku kierowniczym pozostają w związku z dość chłodnym odbiorem “Matrixa Zmartwychwstania”?

