Tak wygląda Medal of Honor w rzeczywistości wirtualnej

Seria Medal of Honor to bez wątpienia jedna z tych, których nie trzeba przedstawiać. Mimo tego Medal of Honor: Above and Beyond będzie produkcją dla stosunkowo wąskiego grona odbiorców. Mowa bowiem o produkcji przygotowywanej z myślą o rzeczywistości wirtualnej, do zabawy potrzebne będą gogle Oculus Rift. Wypada o tym pamiętać oceniając póki co nie finalny produkt, ale wspomniany zwiastun.

Premiera Medal of Honor: Above and Beyond jeszcze w tym roku

Jeśli chodzi o samą otoczkę i główne założenia dotyczące rozgrywki to mamy tutaj do czynienia ze zdecydowanie bardziej standardowym podejściem do tej marki. Medal of Honor: Above and Beyond to strzelanka w wojennych klimatach, fabułę osadzono w czasach II wojny światowej. Wcielając się w agenta Office of Strategic Services gracze będą musieli popsuć nazistowskie plany, zmagając się z wszelkimi przeciwnościami nie tylko na lądzie, ale też na morzu i w powietrzu.

Grę przygotowuje studio Respawn Entertainment. Premiera planowana jest na okres świąteczny tego roku. Sądzicie, że będzie to jedna z tych produkcji, które mogą zachęcać niezdecydowanych do zainteresowania się rzeczywistością wirtualną?

