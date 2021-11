W Windows 11 pojawi się nowy Media Player – ładniejszy, wygodniejszy i bardziej rozbudowany. Trzeba przyznać, że Microsoft wierzy w swoje programy.

Media Player w Windows 11 – nowy odtwarzacz podstawowy

Systemowe aplikacje Windows 11 zostaną uzupełnione o Media Player. To zupełnie nowy program, który zastąpi dwa inne: Groove Music oraz (tak, dobrze się domyślasz) Windows Media Player, a częściowo także Filmy i TV. Będzie to zarazem oficjalny i domyślny odtwarzacz multimedialny, dostosowany wizualnie i technologicznie do „Jedenastki”.

Rozbudowana biblioteka, wygodne przeglądanie...

Rdzeniem tego nowego programu jest biblioteka multimediów, umożliwiająca wygodne przeglądanie katalogu, a także jego filtrowanie i sortowanie. Do tego na przykład w bibliotece muzycznej możemy przełączać się pomiędzy widokami albumów, piosenek lub artystów. Równie proste i przyjemne ma być tworzenie list odtwarzania oraz tymczasowych kolejek.



Powyżej widzisz bibliotekę muzyczną w Media Player.

…i estetyczne odtwarzanie – to Media Player w skrócie

Media Player automatycznie pobiera całą muzykę i wszystkie filmy, jakie przechowujemy w systemowych katalogach. Jeśli jednak korzystamy z innych lokalizacji, to bez problemu je również możemy wskazać programowi. Dopełnieniem całości jest minimalistyczny, schludny wygląd, dobrze komponujący się z innymi elementami systemu Windows 11.



Tak wygląda działający Media Player w trybie pełnoekranowym…



…a tak prezentuje się mini-odtwarzacz.

Debiutu aplikacji Media Player w Windows 11 spodziewamy się w najbliższych tygodniach. Na razie testować mogą ją Insiderzy z kanału deweloperskiego.

Źródło: Microsoft, The Verge, informacja własna