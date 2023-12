Rozdawnictwo nabiera rozpędu. Epic Games Store aktualizuje ofertę z darmowymi grami i tym samym gracze mogą odebrać trzeci z kolei prezent.

za darmo na Epic Games Store

"Co tydzień darmowa gra" - tak brzmi motto Epic Games Store. Z racji zbliżających się świąt, włodarze rozdawnictwa zmieniają rytm i podkręcają tempo, przez co gracze mogą odebrać więcej bezpłatnych gier. Do tej pory mogliśmy przypisać do swojego konta:

To już jednak przeszłość. Epic Games Store aktualizuje ofertę i tym razem do zgarnięcia za darmo jest Melvor Idle inspirowane popularnym MMO - RuneEscape. To całkiem udany przedstawiciel tak zwanych "klikerów", czyli produkcji formalnie sprowadzających się klikania. Twórcy deklarują, że Melvor Idle to "uzależniające doświadczenie". Może wobec tego warto spróbować? Recenzje na platformie Steam podpowiadają, że to udane dzieło (ponad 10 tys. recenzji, z czego 90 proc. to te pozytywne).

24 godziny na odebranie gry

Na odebranie Melvor Idle mamy czas do 22 grudnia do godziny 17:00 czasu polskiego, czyli równe, równiutkie 24 godziny. Co pojawi się w kolejnej odsłonie wirtualnego rozdawnictwa? Tego niestety jeszcze nie wiemy.

Źródło: Epic Games Store