Czasami wentylator w laptopie lub komputerze zaczyna pracować głośniej. Aplikacje dostają czkawki a system jakby spowolnił działanie. Jeśli masz dysk SDD, nawet nie usłyszysz, że lub czy coś intensywnie mięli po dysku. Jak zdiagnozować co dzieje się w tle Windows 10, czy to normalne, czy może podejrzane zachowanie? Czasem zdarzają się poważniejsze awarie, a wtedy zawsze warto mieć pod ręką kopię zapasową Windows 10

Jak uruchomić Menedżera zadań? Wykorzystaj skrót klawiszowy: CTRL + SHIFT + ESC Jak uruchomić Monitor zasobów? Kliknij ikonę Wyszukaj w systemie Windows i wpisz Monitor zasobów (kliknij w pozycję)

Zmierzam do tego, że po pierwsze warto, a po drugie bardzo łatwo można dowiedzieć się co jest przyczyną dziwnego zachowania systemu, korzystając z Menedżera zadań lub Monitora zasobów - umieszczonych w Windows 10.

Menedżer zasobów Windows 10 prawdę ci powie

Oczywiście nie zawsze jest to sygnał do niepokoju, bo może akurat uaktywniło się w tle skanowanie antywirusowe lub automatyczna kopia zapasowa, o której zapomniałeś. Może Windows 10 właśnie pobiera w tle jakąś dużą aktualizację, albo wysyła cotygodniowy raport do centrali ;). Może to przeglądarka dostała zadyszki po otwarciu zbyt wielu okien. Narzędzie Microsoft Windows do usuwania złośliwego oprogramowania (RTM.exe) też sporadycznie mocno obciąża zasoby - nomen omen zachowując się niekiedy jak "złośliwe" oprogramowanie.

Może się jednak zdarzyć, że samodzielnie zainstalowałeś aplikację o wątpliwym pochodzeniu lub nawet nie wie wiesz, że przy instalacji coś się "przy okazji" doinstalowało.

Menedżer zadań rozwija się wraz z kolejnymi poprawkami Windows i od jakiegoś czasu umożliwia również monitorowanie pracy układu graficznego - i to nie tylko w przypadku operacji 3D/2D, ale również GPGPU czy kodowania/dekodowania wideo.

Jeśli chcesz szybko zidentyfikować aplikację która "pożera" ci zasoby CPU, dysku lub RAM najprościej jest wejść do zakładki Procesy i tam przesortować je wedle obciążenia danego podzespołu.

Jeśli chciałbyś mieć szybki dostęp do aplikacji, po prostu przypnij je do Paska zadań: kliknij prawym przyciskiem myszki na ikonce aplikacji na pasku zadań (gdy są uruchomione), a z listy wybierz Przypnij do paska zadań.

Monitor zasobów Windows 10 - pełna kontrola

Wielu użytkowników zna i najczęściej korzysta z Menedżera zadań, jednak to Monitor zasobów oferuje na jednym widoku wygodniejszy i pełniejszy wgląd w to, jakie aplikacje, procesy, usługi działają i ile mocy procesora, pamięci wykorzystują, lub ile wysyłają i pobierają danych.

Procesy o aktywności sieciowej to jedna z najciekawszych różnic pomiędzy M.zadań i M.zasobów. Można się o tym przekonać uruchamiając obok siebie dwa okna tych aplikacji. Podczas gdy w pierwszym w kolumnie "Sieć" nie dzieje się praktycznie nic (0 Mb/s), w drugim widać rzeczywistą ilość danych wysyłanych przez każdy proces.

Najbardziej przydatną funkcją - głównie dla niezaawansowanych użytkowników, której niewielu jest świadomych - jest możliwość szybkiego zidentyfikowania procesu i zdobycia informacji czy jest potrzebny, szkodliwy, podjerzany. Szczególnie gdy monitoruje nienaturalnie duże wykorzystanie zasobów CPU, RAM lub LAN. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszki na nazwie procesu, a z menu które się pojawi wybrać "Wyszukaj w trybie online". Automatycznie otrzymamy w przeglądarce internetowej wyniki wyszukiwania na temat tego konkretnego procesu/aplikacji. Stąd już tylko jeden krok do diagnozy, czy w naszym systemie nie zgnieżdziło się coś niechcianego. Tak to mniej więcej wygląda:

Które aplikacje lub usługi można włączyć (zatrzymać), bez utraty funkcjonalności, a z zyskiem dla wydajności, to już temat na osobny artykuł, który mamy w przygotowaniu.

Przy okazji. Zauważyłem też, że w niektórych ultrabookach "szwankuje" funkcja Speed Steep CPU i przy dużym zapotrzebowaniu na moc procesora, częstotliwość nie zostaje zwiększona lub zwiększona z dużym opóźnieniem. Efektem jest straszna ociężałość systemu, a laptop zachowuje się jakby był dwa razy wolniejszy. Łatwo to sprawdzić właśnie w Menedżerze zadań w zakładce Wydajność, pod pozycją Szybkość (na grafice poniżej Szybkość CPU 0,81 GHz)

Jeśli laptop choruje na taką przypdałość i jest to Ciebie męczące, najlepiej przełączyć go z trybu Zrównowazony na Wysoka wydajność, lub ustawieniach planu zasilania podnieść minimalny stan procesora np: do 50%. Jak to zrobić:

Na koniec wypada dodać, że jest to info dla niezaawansowanych użytkowników. Niektórzy stali czytelnicy benchmark mogliby się obrazić za takie porady ;) Tych z kolei zapraszam do dzielenia się w komentarzach swoimi doświadczeniami n/t "ulubionych" procesów Windows 10.

