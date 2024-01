Irytuje cię menu Start po zmianach wprowadzonych w ostatnich latach? Nie tylko ciebie. Nowy lider zespołu Windows & Web Experiences też ma zastrzeżenia.

Menu Start to charakterystyczny element systemu Windows. Na przestrzeni ostatnich lat przeszedł on olbrzymie zmiany, w wyniku których z prostego narzędzia ułatwiającego odnajdywanie aplikacji, stał się czymś zdecydowanie więcej. I choć w Windows 11 powrócono nieco do tego, co było wcześniej, to korzystanie z podstawowej funkcjonalności wciąż jest utrudnione. Jeśli cię to irytuje, to wiedz, że takich jak ty jest więcej. Ba, należy do nich nawet nowy lider zespołu Windows & Web Experiences w Microsofcie.

Lider zespołu Windows narzeka na menu Start

Nowym liderem jest Mikhail Parakhin. W pierwszy dzień nowego roku ktoś oznaczył go na platformie X (Twitter), przedstawiając swoją prośbę: „naprawcie menu Start, abym mógł przewijać wszystkie aplikacje bez dodatkowego klikania we »wszystkie aplikacje«”. Parakhin w odpowiedzi stwierdził, że jego też to denerwuje i – co więcej – naciska na zespół rozwijający Jedenastkę, by przywrócił świetność temu elementowi.

Oczywiście to nie zapowiedzi w sieci, lecz rzeczywiste działanie pozwoli ocenić Parakhina w nowej roli. Już teraz widać jednak, że są szanse na to, że jego podejście przypadnie do gustu użytkownikom ceniącym sobie funkcjonalną prostotę. Poważniejszych zmian w obrębie menu Start nie doczekamy się jednak pewnie w najbliższej przyszłości. Nadchodząca aktualizacja Moment 5 powinna pojawić się wiosną i w jej ramach nie spodziewalibyśmy się jakichkolwiek zmian w tym zakresie.

Kiedy można liczyć na zmiany?

Warto jednak przypomnieć o doniesieniach sugerujących, że jeszcze przed końcem 2024 r. pojawi się duża aktualizacja „Okienek”. Może to być nowa wersja Windows 11, ale niektóre źródła wspominają, że może to być wręcz Windows 12 (lub inaczej nazwana nowa odsłona systemu). Bez wątpienia byłby to dobry moment na wprowadzanie tego typu zmian. Szczególnie że Dwunastka ma stawiać na prostotę i intuicyjność – przede wszystkim za sprawą sztucznej inteligencji.

Źródło: Neowin, inf. własna