Jeżeli lubicie science fiction, to ta informacja powinna Was ucieszyć, bowiem Amazon Prime przygotował świetny zwiastun nadchodzącego filmu The Tomorrow War. Ekranizacja już wkrótce dostępna do obejrzenia!

Pierwszy oficjalny zwiastun kinowego przeboju sci-fi

Amazon właśnie opublikował oficjalny zwiastun The Tomorrow War, który zadebiutuje już 2 lipca na Prime Video. Chris Pratt wcieli się w Dana Forestera, weterana wojskowego, który zostaje wcielony do grupy wojowników, aby uratować przyszłość świata. Armia weźmie udział w wojnie, która ma miejsce 30 lat w przyszłości.

Jest to ostatnia nadzieja dla ludzkości, aby przetrwać nadchodzącą inwazję obcych. Aby było to możliwe, jedyną opcją jest podróż żołnierzy i cywilów z teraźniejszości do roku 2051 i pomoc w ratowaniu planety. Dan połączy siły ze swoim ojcem (J. K. Simmons) i genialnym naukowcem (Yvonne Strahovski), aby zmienić losy ludzkości. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun:

Amazon Prime Video nabył prawa do filmu w tym roku

Jak donoszą media, Amazon podobno wydał 200 milionów dolarów, aby uzyskać prawa do dystrybucji filmu. Produkcja została opracowana i wyprodukowana przez amerykańską wytwórnię filmów Skydance Media. Studia wyprzedają swoje filmy firmom takim jak Amazon czy Netflix, w nadziei na odzyskanie części kosztów poniesionych przy produkcji w czasach pandemii, gdzie większość kin jest wciąż zamknięta.

Jak wrażenia po obejrzeniu zwiastuna? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

