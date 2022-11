Meta planuje dalsze oszczędności - pracownicy, którzy nie zostali do tej pory zwolnieni, mogą na ten moment jednak spać spokojnie. Zmiany dotyczą przede wszystkim tych projektów, które i tak nie były dla firmy priorytetem.

Meta zamyka wybrane projekty

W ubiegłym tygodniu Meta zwolniła 13% pracowników, czyli ponad 11 tysięcy osób. Jak podaje serwis Reuters, 46% zwolnionych osób było zatrudnionych na stanowiskach technologicznych. Mark Zuckerberg planuje dalsze obniżanie kosztów działalności firmy, co będzie obejmowało restrukturyzację zespołów, zmniejszenie budżetów oraz uśmiercenie niektórych projektów. Jak z łatwością można się domyślić, nie obejmuje to zakończenia prac nad wizją Metaverse - dla Mety nadal będzie to priorytet, mimo iż według analityków jest to technologia bez przyszłości.

Pod przysłowiowy nóż jednak idą inteligentne ekrany z serii Portal oraz smartwatche. Dyrektor ds. Technologii, Andrew Bosworth, stwierdził, iż:

Meta zdecydowała na początku tego roku, aby zaprzestać marketingu urządzeń Portal (znanych z możliwości połączeń wideo) wśród konsumentów i skupić się zamiast tego na sprzedaży biznesowej. Dostanie się do segmentu korporacyjnego miało zająć tak dużo czasu i wymagać tak dużych inwestycji, że wydawało się, że to zły sposób na zainwestowanie czasu i pieniędzy.

Portal generalnie nie odniósł dużego sukcesu na rynku, natomiast smartwatche, nad którymi pracowała firma, nigdy nie trafiły do sprzedaży i raczej ich już nie zobaczymy. Andrew Bosworth powiedział, że zamiast na inteligentnych zegarkach firma skupi się na goglach do rzeczywistości rozszerzonej. Co więcej, ponad połowa wszystkich inwestycji w Reality Labs zostanie przeznaczona właśnie na rzeczywistość rozszerzoną.

Mark Zuckerberg po prostu się pomylił

Skąd te wszystkie zmiany? Jak twierdzi Mark Zuckerberg, nie przewidział on pierwszego spadku przychodów firmy. Podczas pandemii pojawił się nagły wzrost korzystania z mediów społecznościowych, a co za tym idzie, także ponadprzeciętny wzrost przychodów. Jak wiele innych osób, tak i Zuckerberg przewidywał, iż będzie to trwałe przyspieszenie, które utrzyma się także po zakończeniu pandemii. Niestety, jak się okazało, rzeczywistość zweryfikowała te założenia:

Niestety, nie potoczyło się to tak, jak tego oczekiwałem. Nie tylko handel online powrócił do wcześniejszych trendów, ale spowolnienie makroekonomiczne, zwiększona konkurencja i utrata sygnału reklamowego spowodowały, że nasze przychody są znacznie niższe, niż się spodziewałem. Popełniłem błąd i biorę za to odpowiedzialność.

Firma traci też miliardy dolarów na projekcie Metaverse, co powoduje niezadowolenie wśród inwestorów. To jednak najwyraźniej nie odstrasza Marka Zuckerberga i jego wizja wirtualnej rzeczywistości nadal będzie rozwijana.

Źródło: reuters.com, about.fb.com