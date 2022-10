Wydarzenie Meta Connect 2022 przyniosło sporo interesujących wiadomości. Mark Zuckerberg zaprezentował Meta Quest Pro, wprowadził do metaverse firmę Microsoft oraz zapowiedział dalszy rozwój w obszarze wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości.

Meta Quest Pro - kolejny krok w rozwoju VR

Zgodnie z zapowiedziami, 11 października o godzinie 19:00 rozpoczęło się wydarzenie Meta Connect 2022. Najwięcej emocji wzbudziły bez wątpienia zaprezentowane przez Marka Zuckerberga gogle VR. Początkowo określane mianem Project Cambria, aktualnie zyskały oficjalną nazwę. Meta Quest Pro ma być pierwszym urządzeniem z nowej linii zaawansowanych zestawów słuchawkowych. Gogle będą dostępne w sprzedaży od 25 października w cenie 1499,99 dolarów (ok. 7500 zł). Można je już zamówić w przedsprzedaży.

Zestaw został stworzony z myślą o rozszerzeniu możliwości wirtualnej i mieszanej rzeczywistości. Czym charakteryzuje się Meta Quest Pro?

Gogle mają opływowy kształt i wyważoną konstrukcję , która zapewniać większy komfort.

, która zapewniać większy komfort. Elastyczne poziomy immersji w VR sprawią, że wirtualny świat będzie dostosowywać się do użytkownika: będzie można wykorzystywać w wirtualnej rzeczywistości prawdziwe obiekty.

sprawią, że wirtualny świat będzie dostosowywać się do użytkownika: będzie można wykorzystywać w wirtualnej rzeczywistości prawdziwe obiekty. Soczewki typu Pancake i technologia optyczna załamująca światło wewnątrz modułu optycznego sprawiły, że układ optyczny został odchudzony o ponad 40% w porównaniu do Meta Quest 2.

w porównaniu do Meta Quest 2. Miejscowe przyciemnianie i technologia kropek kwantowych zapewnia wyraźny obraz . Zastosowano też o 75% większy kontrast i 1,3-krotnie większą gamę kolorów.

. Zastosowano też o 75% większy kontrast i 1,3-krotnie większą gamę kolorów. Kontrolery Meta Quest Touch Pro mają funkcję samodzielnego monitorowania, technologię haptyczną TruTouch i dużą czułość, która zapewnia precyzyjną kontrolę.

mają funkcję samodzielnego monitorowania, technologię haptyczną TruTouch i dużą czułość, która zapewnia precyzyjną kontrolę. W środku Meta Quest Pro zastosowano nowy procesor Snapdragon, opracowany razem z firmą Qualcomm.

Jak podkreśla Meta, jest to również pierwszy ich zestaw słuchawkowy, który integruje czujniki skierowane do wewnątrz, aby rejestrować naturalną mimikę twarzy i śledzenie oczu:

Podnieś brew, uśmiechnij się lub po prostu nawiąż z kimś kontakt wzrokowy, a Twój awatar zrobi to samo. Wszystko to pomaga poprawić obecność w mediach społecznościowych — poczucie, że jesteś tam razem z kimś, bez względu na to, gdzie na świecie się znajdujesz.

Microsoft w metaverse

Satya Nadella, prezes i dyrektor generalny firmy Microsoft, razem z Markiem Zuckerbergiem ogłosiła nawiązanie współpracy między firmami. Dzięki temu w przyszłym roku do Meta Quest Pro i Meta Quest 2 trafią nowe narzędzia do pracy: aplikacje dla systemu Microsoft Windows 365 i Microsoft Teams.

To jednak nie wszystko, gdyż w świecie VR-u pojawi się też Xbox Cloud Gaming. Gracze będą mogli podłączyć do gogli VR swój kontroler do Xboxa, a dzięki chmurze otrzymają dostęp do katalogu Xbox Game Pass. Na ten moment nie podano zbyt wielu szczegółów, jednak Meta zapewnia, że wkrótce pojawią się nowe informacje.

Awatary w Horizon World będą wyglądać lepiej

Meta ogłosiła również zmiany, jakie zajdą w Horizon Worlds. Między innymi pojawi się kolejna generacja awatarów, które będą bardziej szczegółowe i ekspresyjne - w końcu też będą obejmować całe ciało. W metaverse, jeszcze w tym roku, pojawi się również Meta Avatar Store.

Zuckerberg twierdzi, że awatarów będzie można używać w aplikacjach Meta, a dzięki partnerstwu z Zoomem także podczas spotkań wideo. Firma chce też dodać więcej możliwości dostosowywanie swoich awatarów, aby obejmowały zróżnicowaną gamę odcieni skóry, umiejętności, rysów twarzy, a także fryzur i stylów ubioru. Podczas wydarzenia zapowiedziano też nowe funkcje dla Horizon Workrooms: między innymi pojawią się pokoje z dźwiękiem przestrzennym i notatki przylepiane do tablicy.

Więcej szczegółów o ogłoszonych na Meta Connect 2022 nowościach znajdziecie w poniższym materiale:

Źródło: about.fb.com, meta.com