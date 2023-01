Meta dąży do poprawy bezpieczeństwa młodszych użytkowników na Facebooku oraz Instagramie, wprowadzając nowe zasady dla reklamodawców.

Meta zmienia dla nastolatków swoje aplikacje

Zaledwie kilka dni temu pojawiła się informacja o pozwaniu przez szkoły w Seattle największych mediów społecznościowych. Serwisy oraz ich firmy macierzyste (Facebook, Instagram, YouTube, Snap oraz TikTok) zostały oskarżone o wykorzystywanie młodzieży do osiągania zysków. Na pozew odpowiedziała większość z nich, publikując oświadczenia, a w przypadku Mety pojawiły się już konkretne plany w celu poprawy bezpieczeństwa nastolatków.

Nie są to pierwsze tego typu zmiany - w listopadzie ubiegłego roku na FB i Instagramie rozpoczęto testy mające na celu zadbanie o prywatność nastoletnich kont, a w ciągu ostatnich kilku lat podjęto znaczące kroki w celu poprawy doświadczeń nastolatków w aplikacjach firmy. Są to:

opracowanie kontroli rodzicielskiej, która pomaga rodzicom i nastolatkom wspólnie spędzać czas online,

korzystanie z technologii weryfikacji wieku, aby pomóc nastolatkom w dostosowaniu ich do wieku,

bardziej prywatne, domyślne ustawienia dla nastolatków,

usuwanie większej ilości treści naruszających nasze zasady i utrudnianie znajdowania potencjalnie wrażliwych treści,

pomoc w ochronie nastolatków przed niepożądanymi interakcjami,

oferowanie narzędzi dla nastolatków do spędzenia bardziej wartościowego czasu online.

Jakie są dalsze plany Mety w tej kwestii?

W najbliższym czasie Meta zapowiada wprowadzenie pewnych zmian w sposobie, w jaki jej aplikacje radzą sobie z reklamami i młodszymi użytkownikami. Zgodnie z nowymi zasadami, reklamodawcy na Instagramie oraz Facebooku nie będą mogli wykorzystywać spersonalizowanych danych w takich ilościach, jak do tej pory, by kierować swoje oferty do nastolatków.

Co więcej, od przyszłego miesiąca Meta usunie opcję kierowania reklam do nastoletnich użytkowników w zależności od płci. Nie będzie też możliwości wyświetlania spersonalizowanych ofert dla użytkowników poniżej 18 roku życia na podstawie ich aktywności w aplikacji, w tym tego, kogo obserwują na Instagramie czy polubionych stron na Facebooku.

Po tych zmianach spersonalizowane reklamy w aplikacjach będą opierać się wyłącznie na wieku i lokalizacji użytkownika w celu określenia trafności. Według Meta lokalizacja jest niezbędna do oceny, jakie produkty i usługi są dostępne w okolicy użytkownika.

To jednak nie wszystko - za dwa miesiące Facebook i Instagram wprowadzą również nowe opcje kontroli dla nastoletnich użytkowników. Będą oni mogli zdecydować, ile informacji na dany temat zobaczą.

Źródło: about.fb.com