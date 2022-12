Włamanie na konto Facebook - jak go unikać i co zrobić kiedy ktoś się włamie na Facebook? Poznaj najlepsze sposoby na uniknięcie włamania na Facebook i sposoby radzenia sobie z nim.

Facebook to doskonały cel ataku cyberprzestępców

Dlaczego włamanie na Facebooka jest częstym celem hakerów? Wynika to przede wszystkim ze zgromadzonych na profilach większości z nas wielu wrażliwych danych. Przejęcie konta na Facebook daje cyberprzestępcy możliwość swoistej kradzieży tożsamości, co może w efekcie dać doskonałą okazję do np. dystrybuowania zainfekowanych linków, oprogramowań etc.

Włamanie na konto Facebook oznacza też zwykle przekazanie hakerowi dostępu do Messenger. To natomiast sprawia, że z popularnego komunikatora w prosty sposób mogą wypłynąć prywatne konwersacje.

Co zatem zrobić, aby uniknąć włamania na Facebook. Jak temu zaradzić i co zrobić, kiedy do niego jednak dojdzie?

Przede wszystkim: zadbaj o bezpieczne hasło

Odpowiednie hasło to klucz do zapewnienia sobie bezpieczeństwa w sieci. Dotyczy to nie tylko Facebooka, ale też innych serwisów - społecznościowych etc. Bezpieczne hasło to takie, które składa się z jak najdłuższego ciągu znaków, które nie układają się w logiczne frazy.

Wszelkie hasła, które składają się np. z twojego imienia, ulubionych potraw, czy imion twoich zwierzaków są generalnie proste to złamania. Im bardziej skomplikowany ciąg znaków wymyślisz lub wygeneruje komputer - tym lepiej dla ciebie.

Przechowuj hasło w bezpiecznym miejscu

Nie, notatnik, zeszyt lub karteczki porozrzucane po biurku nie są bezpiecznym miejscem dla haseł. Wszystkie fizyczne miejsca, gdzie zapisujemy hasła mogą się zapodziać w najmniej oczekiwanym momencie - i w najgorszym wypadku trafić w ręce kogoś, kto zrobi z danych logowania „pożytek” choćby czytając twoje prywatne konwersacje.

Nieco bezpieczniejszym - ale nadal nienajlepszym - miejscem do zapisywania haseł są notatki w telefonie. W czasach kiedy większość smartfonów posiada funkcję odblokowania twarzą, odciskiem palca lub kodem PIN - takie miejsce jest stosunkowo bezpieczne.

Najrozsądniej jest natomiast przechowywać dane logowania w specjalnych menedżerach haseł. Są to aplikacje na telefon (ale też komputer), w których bezpiecznie gromadzone są wszelkie hasła, loginy etc. niezbędne do poruszania się w sieci. Zostały zaprojektowane tak, aby podczas logowania urządzenie samo pobierało zapisane w zabezpieczonym miejscu hasło.

Włamanie na Facebook pozwala atakującemu rozpowszechniać niebezpieczne linki np. z zainfekowanym oprogramowaniem

Używaj różnych haseł do wszystkich serwisów

Jednym ze sposobów zapobiegania włamania na Facebooku jest używanie wielu różnych haseł. Choć właściciele platform społecznościowych i serwisów w Internecie zapewniają, że gromadzone dane są w 100% bezpieczne, to często słyszymy o wycieku danych, w efekcie czego do Internetu trafia baza używanych przez użytkowników haseł.

Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo - używaj różnych haseł do logowania. Ustal jedno hasło na Facebooka, inne na Netfliksa, a jeszcze inne do poczty Gmail. Dzięki temu - na wypadek wycieku jednego z nich - pozostałe są całkowicie bezpieczne.

Wyloguj się z nieznanych urządzeń na Facebooku

Wydaje ci się, że twoje konto jest zalogowane wyłącznie na jednym smartfonie i ewentualnie laptopie - i wszystkie należą do ciebie? Sprawdź to w ustawieniach Facebooka korzystając z naszego poradnika odpowiadającego na pytanie jak wylogować się z Messengera.

Często może się okazać, że w przeszłości zdarzyło ci się zalogować na nieznanym urządzeniu (np. komputerze w pracy, na uczelni lub smartfonie znajomego), a dane logowania lub sesja na nim wciąż jest aktywna.

W takiej sytuacji trudno mówić o włamaniu, bo właściwie dostęp do konta został przekazany na własne życzenie - ale to ważne, by kontrolować wszystkie aktywne zalogowania na Facebook trwające na różnych urządzeniach. Warto także raz na jakiś czas - systematycznie i profilaktycznie wylogować się z każdego sprzętu. Wymusi to ponowne zalogowanie się, ale dla spokojnej głowy warto poświęcić te kilka chwil.

Sekcja Bezpieczeńśtwo i logowanie na Facebook pozwala wylogować się z każdego urządzenia, na którym zalogowane jest (było) twoje konto

Często zmieniaj hasło na Facebooku

Systematyczna zmiana hasła na Facebooku (ale też innych platformach) to klucz do bezpiecznego profilu i zapobiegania niechcianym włamaniom na Facebook.

Aby zmienić dotychczas używane dane logowania wystarczy przejść do ustawień w aplikacji Facebook. W tym celu kliknij przycisk Menu (prawy dolny róg ekranu) i z rozwijanej sekcji Ustawienia i prywatność wybierz Ustawienia. Następnie wybierz przycisk Bezpieczeństwo i logowanie. Kolejnym krokiem jest tylko wybór opcji Zmień hasło. Facebook zażyczy sobie podania aktualnie wykorzystywanego oraz zdefiniowania nowego. Pamiętaj, aby było ono bezpieczne!

Włącz alerty dotyczące logowania na Facebook

To kolejne ustawienie Facebooka, które warto włączyć aby uniknąć włamania na Fb. Nie jest to zabezpieczenie samo w sobie, które powstrzyma potencjalnego hakera przed włamaniem, ale poinformuje cię, jeśli ktoś zaloguje się na twoje konto przez wiadomość e-mail lub powiadomienie na ekranie smartfona.

Aby włączyć alerty logowania przejdź do ustawień Bezpieczeństwo i logowanie w ten sam sposób, co w przypadku chęci zmiany hasła. Znajdziesz w tym widoku zakładkę Otrzymuj powiadomienia o nierozpoznanych logowaniach. Po wejściu w tę opcję zaznacz, w jaki sposób chcesz otrzymywać alerty.

Włamanie na Facebooka to też włamanie na Messenger. Włamujący może uzyskać dostęp do twoich prywatnych konwersacji

Włamania na Facebooka możesz w ogóle nie zauważyć

Włamanie na Facebooka nie musi wiązać się z tym, że atakujący natychmiast wykorzysta twój profil do dystrybuowania niechcianych treści.

Włamaniem na Fb jest już sam fakt, że do twojego konta zalogował się ktoś, kto nie powinien mieć do niego dostępu. Taka osoba może wówczas wyłącznie śledzić twoją aktywność w sieci i czytać rozmowy na Messengerze - ale nie robić nic poza tym.

W takiej sytuacji trudno zauważyć włamanie, bo na profilu nie dzieje się nic podejrzanego - dlatego właśnie dobrym rozwiązaniem jest zapobieganie i systematyczne wylogowywanie się z aktywnych sesji oraz aktualizowanie hasła.

Co świadczy o włamaniu na Facebooka? Są jednak sytuacje, kiedy włamanie na Facebooka widać już na pierwszy rzut oka po zalogowaniu się na ten serwis społecznościowy. Najczęściej świadczy o tym: podejrzana aktywność na twoim profilu (polubione strony, których nie znasz lub obserwowanie nieznanych ci osób);

publikowanie treści na twojej tablicy, które nie są twojego autorstwa;

reagowanie na treści publikowane przez innych (komentowanie, udostępnianie, lajkowanie) postów, które cię nie interesują;

usuwanie wybranych rozmów na Messengerze (lub ich fragmentów) - w ten sposób, że nie ma ich zarówno na telefonie, jak i na komputerze;

w konwersacjach na Messengerze pojawiają się wiadomości, które nie są twojego autorstwa (np. prośba o przelew, kod BLIK etc.).

Co zrobić, jeśli ktoś włamał się na twoje konto Facebook?

Każda z tych sytuacji powinna dać ci do myślenia, że być może ktoś włamał się na twojego Facebooka. Jeśli tylko zauważysz którąkolwiek z podejrzanych aktywności - natychmiast wyloguj się z każdego urządzenia oraz zmień hasło.

Warto także napisać do najbliższych, z którymi utrzymujesz częsty kontakt - aby absolutnie nie wchodzili w jakiekolwiek linki, które zostały udostępnione za pośrednictwem twojego profilu na tablicy lub Messengerze.

Włamaniom na Facebooku można zapobiegać, a jeśli już do niego dojdzie - nie wszystko stracone. Mając konto powiązane z numerem telefonu można w kilka minut wylogować się ze wszystkich sesji oraz ustawić nowe, bezpieczne hasło.

Konieczne będzie także przejrzenie całej swojej aktywności na profilu i ewentualnie powiadomienie społeczności (post na tablicy) o potencjalnym zagrożeniu wynikającym z kliknięcia w jakiekolwiek linki publikowane na twoim profilu.