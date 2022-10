Firma Meta, zmaga się ostatnimi czasy z różnymi problemami i szuka pomysłów na nowe źródła dochodów. Zachęcanie użytkowników do korzystania z Instagrama i Facebooka chyba nie działa zbyt dobrze, dlatego też pojawiło się inne rozwiązanie - reklamy.

Meta znalazła nowe źródła dochodów

Niedawno pojawiły się informacje o tym, iż Meta (dawniej Facebook) stworzyła nowy dział produktowy, który ma szukać możliwości tworzenia produktów i doświadczeń, za które ludzie byliby gotowi płacić. Skąd taki pomysł? Otóż firma Marka Zuckerberga ostatnio zanotowała spadek dochodów, dlatego też potrzebuje rozwiązań, które pozwolą jej nieco się odbić. Oto i kolejne z nich - więcej reklam na Instagramie i Facebooku, a co za tym idzie - większe wpływy dla serwisu.

Na platformach reklamy pojawią się zarówno w głównym feedzie, jak i w Relacjach. Co więcej, także facebookowe Rolki doczekają się nowego formatu „post-loop" - będą pojawiać się w nich reklamy (które na szczęście można pominąć) trwające 4-10 sekund, jednak to nie wszystko:

Aby pomóc firmom lepiej łączyć się z klientami za pośrednictwem Rolek na Facebooku, uruchamiamy test reklam post-loop — od 4 do 10 sekund, które można pominąć i samodzielne reklamy wideo, które są odtwarzane po zakończeniu rolki. Od dzisiaj testujemy również reklamy karuzelowe dla Rolek, przewijane w poziomie. Mogą one zawierać od 2 do 10 reklam graficznych.

Firma zaczyna również testować reklamy na profilach. Meta umożliwi kwalifikującym się do tego twórcom zarabianie dodatkowych dochodów z reklam wyświetlanych na ich kanałach profilowych, poczynając od użytkowników z USA.

Reklamy wykorzystujące sztuczną inteligencję

Meta wprowadza również do swoich serwisów AI, aby, jak twierdzi, pomóc firmom zmaksymalizować zwrot z inwestycji w reklamy i ułatwiając dotarcie do klientów. Na FB oraz Instagramie pojawią się zatem reklamy oparte o sztuczną inteligencję.

Gdy dana osoba wchodzi w interakcję z reklamą, wyświetlamy pod nią reklamy, które naszym zdaniem mogą być interesujące, korzystając z uczenia maszynowego.

Co sądzicie o nowym pomyśle Mety? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: facebook.com