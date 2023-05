W mijającym tygodniu meteoryt wpadł do domu w New Jersey. Okazuje się, że kosmiczny przybysz jest rzadkim przykładem rówieśnika Układu Słonecznego.

Meteoryty do powierzchni Ziemi docierają niezwykle rzadko, a ich zmasowany atak nazywany deszczem meteorytów i postrzegamy go jako malownicze zjawisko na nocnym niebie. Nie doświadczamy jego grozy, ponieważ kosmiczny gruz płonie tysiące kilometrów nad nami. Tym razem stało się inaczej, a skała wielkości pięści zdemolowała dom.

Meteoryt w New Jersey

Meteoryt został znaleziony jeszcze ciepły przez jedną z mieszkanek New Jersey. Zawitał do jej domu w miniony poniedziałek. Miejsce desantu stanowiła sypialnia, której użytkownika nie było szczęśliwie w domu. Skała wybiła bowiem dwie dziury w suficie oraz wgniotła deskę podłogową.

Przybyłe na miejsce służby ratownicze przytomnie uznały przybysza za obiekt pochodzący z kosmosu. Jego niespodziewana wizyta narażała bowiem mieszkańców okazjonalnego lądowiska na promieniowanie. Oczyszczania z substancji radioaktywnych wymagał budynek oraz ludzie.

Wyniki badań meteorytu

Następnie skała została przekazana przez policję w ręce specjalistów z College of New Jersey. Na podstawie wstępnych oględzin z wykorzystaniem mikroskopu elektronowego potwierdzili oni, że jest to meteoryt o ciekawym rodowodzie.

Oględziny meteorytu. Źródło: College of New Jersey

Waży niespełna kilogram, a jego górna warstwa sczerniała na skutek spalania w atmosferze ziemskiej. Należy się też liczyć z tym, że jego skład i struktura uległy znaczącym przekształceniom pod wpływem ciepła. Meteoryt musiał być narażony na duże jego dawki jeszcze w przestrzeni kosmicznej.

Meteoryt, który 8 maja 2023 r. uderzył w dom w stanie New Jersey Źródło: College of New Jersey

Według naukowców jest jednak jednym z nielicznych znanych nauce chondrytów w tak dobrym stanie. Jego wiek oceniają oni na około 4,56 miliardów lat. Meteoryt nie tylko istniał od początku Układu Słonecznego, ale prawdopodobnie jest pozostałością po jego powstawaniu.

Źródło: Space.com, The College of New Jersey