Świąteczna wyprzedaż na Epic Games Store trwa w najlepsze. Przyniosła nie tylko rabaty, ale też gry za darmo. Dziś propozycja wyjątkowo atrakcyjna.

Metro: 2033 Redux na PC za darmo

Można pokusić się o stwierdzenie, że Metro jest jedną z tych serii gier, które nie wymagają bliższego przedstawiania. Wszystkie odsłony były oceniane dobrze lub bardzo dobrze, a gdyby ktoś jeszcze ich nie sprawdzał to jest okazja. Dziś Epic Games Store udostępnił bowiem za darmo Metro: 2033 Redux.

Krótkie wyjaśnienie. Metro: 2033 Redux jest odświeżoną wersją pierwszej odsłony serii. Wydano je w 2014 roku i względem oryginału z 2010 roku dość znacznie skorygowano na plus oprawę wizualną oraz fizykę, co w połączeniu z kilkoma innymi poprawkami sprawia, że Metro: 2033 Redux może bawić także dziś. Tym bardziej, że to strzelanka z naprawdę wciągającą fabułą i świetnym klimatem.

Metro: 2033 Redux to jeszcze nie koniec atrakcji

Przypomnijmy, że w poprzednich dniach Epic Games Store udostępnił Alien: Isolation, Defense Grid: The Awakening, The Long Dark, Oddworld: New 'n' Tasty i Cities: Skylines. Całkiem ciekawa lista, ale dalej wcale nie powinno być gorzej.

Łącznie, zgodnie z wcześniejszymi obietnicami, w ramach świątecznej wyprzedaży dostaniemy aż 15 darmowych gier. Nieoficjalne informacje krążące w sieci jak do tej pory sprawdzają się w 100%. Raczej nie nastąpi już zmiana, w związku z czym w następnych dniach dostaniemy kolejno:

Tropico 5

Inside

Darkest Dungeon

My Time at Portia

Night in the Woods

Stranded Deep

Solitairica

Torchlight II

Jurassic World Evolution

Metro 2033 za darmo można przypisać do swojego konta na Epic Games Store do jutra do godziny 17:00.

Źródło: epicgames

