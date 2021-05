Jeśli S.T.A.L.K.E.R. 2 obroni się jakością rozgrywki, to zakupu gry nikt nie powinien żałować. Świetnie wypadać ma bowiem kwestia tego, ile godzin można będzie przy niej spędzić.

Ukończenie S.T.A.L.K.E.R. 2 zajmie wiele czasu

Z produkcjami nastawionymi na kampanię dla jednego gracza bywa różnie. Zwłaszcza w ostatnich latach gracze coraz częściej narzekają na fakt, iż ukończenie całości zajmuje niewiele czasu, w skrajnych przypadkach zaledwie kilka godzin. Wedle obietnic, ze S.T.A.L.K.E.R. 2 będzie zupełnie inaczej.

Sporo o grze mówił w minionych dniach Zakhar Bocharov, menedżer ds. PR w GSC Game World. Przypomniał między innymi o tym, iż należy oczekiwać tutaj dużego i otwartego świata, w którym pojawi się dużo aktywności pobocznych oraz wyborów, których podejmowanie będzie wpływać na dalszy rozwój wydarzeń. W efekcie ukończenie głównego wątku i wszystkich zadań pobocznych będzie mogło pochłonąć setki godzin. Nie jest to może najbardziej precyzyjne, ale jednocześnie bardzo obiecujące stwierdzenie.

„To bardzo długa gra, nawet jeśli zdecydujesz się podążać tylko za głównym zadaniem. Możesz spędzić tu setki godzin jeśli zechcesz wykonać dokładniejszą eksplorację i zadania poboczne.”

Kiedy i na czym zagramy?

Chociaż twórcy powoli ujawniają kolejne szczegóły związane z rozgrywką, wciąż czekamy na datę premiery. Jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego to niewykluczone, że można będzie rozpoczynają zabawę pod koniec tego roku.

Ostatnio rozwiane zostały wątpliwości co do platform docelowych. Na premierę gra będzie dostępna na PC oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S, trafi też do usługi Xbox Game Pass. Wciąż pojawiają się jednak sprzeczne sygnały co do tego, czy gra zawita również na PlayStation 5. Z jednej strony docierają głosy, że nie. Z drugiej jednak część źródeł twierdzi, że po kilku miesiącach od debiutu zostanie zapowiedziana wersja na nową konsolę Sony.

