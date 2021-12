Wiązaliście duże nadzieje z pamięciami DDR5? Wygląda na to, że nowe moduły zaliczyły falstart – producenci skarżą się na niewystarczające dostawy komponentów, co prowadzi do problemów z dostępnością sprzętu w sklepach. Niestety, prognozy nie wyglądają tutaj optymistycznie.

Pamięci DDR5 zadebiutowały przy okazji premiery nowych procesorów Intela. Nie można jednak tego nazwać łatwym startem. Jeszcze przed premierą zapowiadano, że nowe moduły będą dużo droższe od starszych modeli DDR4. Niestety, szybko się okazało, że nowe pamięci nie tylko są horrendalnie drogie, ale w ogóle ciężko je kupić w sklepie.

Czym jest to spowodowane? Głos w sprawie zabrała firma Micron, czyli jeden z głównych producentów pamięci RAM.

Micron potwierdza problemy z dostępnością pamięci DDR5

Sanjay Mehrotra, dyrektor generalny firmy Micron potwierdził problemy z dostępnością pamięci DDR5. Co ważne, wcale nie chodzi o same kości pamięci. Nieoficjalnie wiadomo, że problemy są spowodowane niewystarczającymi dostawami układów do zarządzania zasilaniem (PMIC - Power Management Integrated Circuit) i regulatorów napięcia (VRM - Voltage Regulator Module), które są niezbędne do budowy nowych modułów.

Popyt na pamięci DDR5 znacznie przewyższa podaż z powodu niedoboru komponentów innych niż pamięci, które wpływają na zdolności producentów do budowy modułów DDR5. Spodziewamy się. że niedobory te ulegną zmniejszeniu do 2022 roku, umożliwiając wzrost dostaw do znaczącego poziomu w drugiej połowie 2022 roku.

Według dyrektora firmy Micron, problemy mogą potrwać do przyszłego roku. Normalnych dostaw należy jednak spodziewać się dopiero w drugiej połowie 2022 roku.

Problemy z dostępnością pamięci DDR5 to wina Intela?

Anton Shilov z serwisu Tom's Hardware zauważył, że problem mógł zostać wywołany przez samego Intela (któremu nota bene teraz powinno najbardziej zależeć na dobrej dostępności nowych pamięci – to właśnie obsługa DDR5 jest kluczowym atutem nowych procesorów Alder Lake).

Produkcją układów PMIC zajmują się różni producenci (m.in. Renesas, IDT, Montage Technologies, Texas Insturments i Samsung), ale firma Intela do tej pory certyfikowała układy jedynie od firmy Renesas. W takiej sytuacji producenci pamięci są ograniczeni tylko do jednego dostawcy, który ma problem z wywiązywaniem się z zamówień i ogranicza cały rynek.

Pozostaje mieć nadzieję, że sytuacja na rynku pamięci rzeczywiście poprawi się w przyszłym roku.

Źródło: Tom’s Hardware, Team Group (foto), Crucial (foto)