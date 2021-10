Nowa platforma Intela to nie tylko nowe procesory i płyty główne, ale też obsługa pamięci DDR5 RAM. Jeśli planujecie przesiadkę, to możecie się lekko zdziwić – niestety, nowe moduły mają być dużo droższe od obecnych modeli DDR4.

Co nowego w pamięciach DDR5?

Pamięci DDR5 to przede wszystkim wyższa przepustowość i wzrost częstotliwości, co przełoży się na dużo lepszą wydajność – standardem będą moduły o taktowaniu 4800 MHz, które będą nawet o 50% szybsze względem standardowych modułów DDR4-3200 (a warto dodać, że niektórzy producenci zapowiedzieli kostki o częstotliwości nawet 6400 MHz). Wszystko to przy zmniejszeniu napięcia zasilającego (a więc też poboru energii elektrycznej).

To jednak nie wszystko. Możemy oczekiwać większej pojemności – standardem będą moduły 16 GB, ale pojawią się też 32 GB. Nowe pamięci wprowadzają też podwojoną ilość grup banków i dwukanałową architekturę, a także funkcję Same Bank Refresh oraz system korekcji błędów ODECC (On-Die Error Correction Code).

Pamięci DDR5 wyglądają podobnie do DDR4, ale nie są ze sobą fizycznie kompatybilne. Oznacza to, że płyty główne pod DDR4 nie będą obsługiwać pamięci DDR5 (i odwrotnie).

Pamięci DDR5 dużo droższe od DDR4

Firma MSI opublikowała ciekawy wpis na blogu, w którym tłumaczy najważniejsze informacje związane z pamięciami DDR5. Nas szczególnie zainteresował fragment poświęcony cenom nowych modułów.

Do tej pory nowsze pamięci na premierę zawsze były droższe od starszej generacji, ale tym razem różnica ma być wyższa niż zwykle - według informacji tajwańskiego producenta, za pamięci DDR5 trzeba będzie wydać o 50-60% więcej w porównaniu do modeli DDR4 (różnica ma wynikać z zastosowania dodatkowych komponentów). Przewiduje się, że spadek cen do poziomu starszej generacji powinien zająć około 2 lat.

Intel idzie na kompromis – nowe procesory obsługują DDR4 i DDR5

Nowy standard pamięci (na rynku konsumenckim) zadebiutuje przy okazji premiery nowej platformy Intela – oczywiście mowa o układach Alder Lake-S i płytach głównych LGA 1700. Premiera sprzętu spodziewana jest na początku listopada.

Producent postanowił jednak pójść tutaj na kompromis i wyposażył nowe procesory w kontroler obsługujący nowsze moduły DDR5 oraz starsze DDR4 RAM. Takie rozwiązanie daje możliwość wyboru modułów, co może mieć szczególne znaczenie właśnie przy zawyżonych cenach „piątek”. Podobnie będzie wyglądać kwestia płyt głównych – producenci przygotowują modele obsługujące moduły DDR4 lub DDR5.

Źródło: MSI, Overclock3D, ADATA