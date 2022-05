Xbox Game Pass może wkrótce zostać rozszerzony o katalog Ubisoft+. To kolejny krok Microsoftu, by oferować najlepszą i jedyną potrzebną usługę dla graczy.

Xbox Game Pass - jed(y)na usługa dla miłośnika gier

Game Pass jest rewelacyjną usługą, dającą dostęp do dziesiątek mocnych tytułów za śmiesznie małe pieniądze. W dodatku Microsoft dba o to, by stale ją rozwijać. I nie chodzi tu tylko po prostu o kolejne gry regularnie wzbogacające bibliotekę. Podczas gdy wśród serwisów VOD dochodzi do coraz większej fragmentacji, Game Pass powoli staje się jedyną usługą, jakiej potrzebuje gracz.

Xbox Game Pass Ultimate to usługa kosztująca 55 złotych miesięcznie. Płacąc tyle, możemy grać bez ograniczeń w setki tytułów na konsoli, komputerze, tablecie czy smartfonie, także w chmurze. W skład zestawu wchodzi również Xbox Live Gold, umożliwiający rozgrywkę wieloosobową, a od niedawna także EA Play, czyli abonamentowy serwis Electronic Arts. Wygląda na to, że wkrótce częścią serwisu będzie również… Ubisoft+.

Ubisoft+ stanie się częścią Game Passa?

Najwięksi wydawcy mają swoje serwisy abonamentowe, a Game Pass chce mieć je pod swoimi skrzydłami. (Usuniętym już wpisem na Twitterze) holenderski oddział Ubisoftu zasugerował, że kolejnym dodatkiem do usługi będzie właśnie Ubisoft+. Oznaczałoby to możliwość zabawy przy najnowszych (i nieco starszych) tytułach francuskiego giganta w ramach abonamentu Xbox Game Pass.

Ubisoft zresztą współpracuje z Microsoftem od dłuższego czasu. Jego Rainbow Six Extraction trafił do usługi Game Pass w dniu premiery, a niedalekiej przyszłości katalog serwisu zasilić mają takie tytuły jak Assassin’s Creed Origins czy For Honor (w ulepszonej wersji). Przypomnijmy, że Ubisoft to także takie serie jak Watch Dogs, Far Cry, Ghost Recon, The Settlers, The Division czy Anno.

Gorący maj w Xbox Game Pass

Wracając do Game Passa, najbliższy miesiąc będzie naprawdę gorący. Już 5 maja zadebiutuje (polskie) Trek to Yomi, pięć dni później katalog usługi zasili (odświeżone) This War of Mine, a 26 maja – w dniu swojej premiery – przed graczami stanie otworem Sniper Elite 5.

Źródło: Reddit