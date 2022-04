Eksplorator plików w Windows 11 otrzyma karty. Funkcja, o którą użytkownicy prosili od lat i której pojawienie się Microsoft co jakiś czas zajawiał, wreszcie stanie się faktem.

Karty uświetnią Eksplorator plików w Windows 11 – na to czekaliśmy

Microsoft pracował nad tą funkcją od dłuższego czasu. Dopiero teraz jednak oficjalnie zapowiedział, że Windows 11 otrzyma karty w Eksploratorze plików. To jedna z najbardziej wyczekiwanych funkcji, o którą użytkownicy prosili jeszcze przy okazji poprzednich systemów z rodziny Windows. Najwyższy czas, by się pojawiła, bo ma potencjał, by znacząco zwiększyć wygodę i produktywność.

„Chcemy sprawić, by użytkownicy stali się wydajniejsi i bardziej produktywni w każdym środowisku. Przeprojektowany, oparty na chmurze Eksplorator plików pomaga znaleźć wszystko, czego się szuka, umożliwiając wyświetlanie wszystkich plików w jednym miejscu. Możesz też przypinać pliki i tworzyć karty, redukując liczbę wymaganych kliknięć z sześciu do jednego” – zachwala Microsoft.



Tak wygląda Eksplorator plików z kartami w Windows 11.

Kiedy pojawi się Windows 11 z odświeżonym Eksploratorem plików?

Niestety poza tym, że „wkrótce”, Microsoft nie ujawnił, kiedy możemy spodziewać się wprowadzenia kart w Eksploratorze plików. Zapowiedź w tym momencie pozwala jednak wierzyć w to, że doczekamy się tej nowej funkcji już w ramach pierwszej dużej aktualizacji Windows 11, której premiera planowana jest na drugą połowę bieżącego roku. Wcześniej oczywiście okazję do przetestowania tego rozwiązania będą mieli Insiderzy.

To jednak nie koniec nowości zmierzających do Eksploratora plików. Microsoft ujawnił również, że pracuje nad nową funkcją biznesową. To inteligentny system kontekstowych sugestii oparty na plikach i kontaktach. Krótko mówiąc: Eksplorator sam podpowie nam, komu możemy chcieć udostępnić naszą zawartość, a także ułatwi odnajdywanie plików, choćby na podstawie aktualnej współpracy z tą lub inną osobą.

Podobnie jak w przypadku kart, nie został na razie podany termin wprowadzenia tej nowej funkcji.

Źródło: Windows Blog, Softpedia, informacja własna