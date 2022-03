Microsoft wprowadził do swojej przeglądarki dodatkową funkcję ułatwień dostępu. Skorzystają osoby niewidome.

Niewidomi i niedowidzący internauci często korzystają z technologii pomocniczej, która umożliwia odczytywanie na głos każdej odwiedzonej strony. Aby taki czytnik zawartości ekranu zadziałał poprawnie w przypadku zdjęć i grafik, muszą mieć etykiety (alt text) przedstawiające ich zawartość. Niestety, takie opisy są często pomijane, przez co dostępność stron jest ograniczona. Z danych zebranych przez Microsoft wynika, że ponad połowa obrazów przetwarzanych przez czytniki ekranu nie zawiera etykiet.

Microsoft Edge opisze obrazy wyświetlane na stronach

Edge będzie teraz automatycznie generować opisy dla obrazów, które go nie mają. Dzięki temu, użytkownicy korzystający z ułatwień dostępu będą mogli bardziej komfortowo poruszać się po obrazkowej części Internetu.

W przypadku wykrycia nieoznaczonego obrazu, Edge wysyła go na serwery Microsoftu. Tam jest przetwarzany przez algorytmy, które generują opis w pięciu językach. Dodatkowo potrafią rozpoznać tekst znajdujący się na obrazach w ponad stu dwudziestu językach. Obsługiwane są najpopularniejsze formaty, takie jak JPEG, PNG, GIF, WEBP itp.

Jak włączyć opisy obrazów w Edge?

Jeśli chcesz włączyć automatycznie generowane opisy w Microsoft Edge, upewnij się, że masz zaktualizowaną przeglądarkę do najnowszej wersji i wejdź w Ustawienia > Ułatwienia dostępu, następnie włącz funkcję Pobierz opisy obrazów od firmy Microsoft dla czytników zawartości ekranu oraz wyraź zgodę na przesyłanie obrazów do Microsoftu.

Oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że automatycznie generowane opisy nie będą doskonałe i mogą pojawiać się błędy. Microsoft przyznaje, że treść wpisywana przez człowieka zawsze będzie lepsza. Dlatego zachęca twórców stron internetowych do zwracania uwagi na to, czy obrazy na ich stronach zawierają odpowiednie opisy.

Funkcja dostępna jest dla systemów Windows, Linux i macOS. Zatem użytkownicy Androida i iOS muszą na nią poczekać.

Źródło: blog Windows