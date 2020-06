Wśród osób korzystających z komputerów bardzo trudno znaleźć te, które nie spotkały się z systemem Windows. Zdania co do tego, która z jego wersji jest najlepsza są podzielone, ale głosów, iż jest to Windows 7 wciąż nie brakuje.

Statystyki pokazują, że Windows 7 nadal cieszy się dużymi udziałami na rynku

NetMarketShare opublikowało najnowsze statystyki dotyczące rynkowych udziałów poszczególnych systemów operacyjnych. Nic nie mogło oczywiście zmienić się w kwestii tego, który znajduje się na pozycji zdecydowanego lidera. To Windows 10. Również druga pozycja nie stanowi zaskoczenia, od wielu miesięcy zgarnia ją Windows 7.

Bardziej interesujące jest jednak to, że jego rynkowe udziały wynoszą 24,28%. To oznacza, że od początku tego roku spadły zaledwie o około jeden punkt procentowy. Dlaczego nawiązujemy akurat do początku tego roku? Ponieważ to właśnie wtedy, 14 stycznia, oficjalnie zakończyło się wsparcie dla Windows 7. Obecnie nie otrzymuje on już żadnych aktualizacji (wyjątkiem są klienci biznesowi decydujący się na dodatkowe opłaty), ale jak widać nie jest to dla użytkowników zniechęcające.

Windows 7 jest zbyt dobry? Dlaczego użytkownicy nie chcą z niego rezygnować?

Dyskusje mogą trwać tu naprawdę długo. Sami ostatnio przedstawialiśmy powody, dla których przesiadka na Windows 10 wydaje się dobrym pomysłem. Przygotowaliśmy też obszerne porównanie Windows 7 vs Windows 10, w którym sprawdzaliśmy, jak starszy system wypada na nowych komputerach i czy jest w stanie w pełni wykorzystywać ich potencjał.

Nie ulega wątpliwości, iż Microsoft życzyłby sobie transferu użytkowników z Windows 7 na Windows 10. Obecnie co czwarty komputer działa na Windows 7, co z racji wieku tego systemu producentowi raczej nie odpowiada. Nieprzypadkowo zaprzestał przecież dalszego rozwoju, a później wsparcia.

Korzystacie jeszcze z Windows 7? Nie chcecie z niego rezygnować czy też z jakiegoś powodu jesteście zmuszani przy nim pozostać?

Źródło: NetMarketShare

Warto zobaczyć również: