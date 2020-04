Windows 7 vs Windows 10 w grach. Jaką wydajność obecnie ma wcześniejszy system Microsoft i czy dużo różni się od Windowsa 10? Sprawdzamy FPSy w najpopularniejszych produkcjach.

Czy Windows 7 w pełni wykorzysta potencjał nowych komputerów do grania?

Komputery PC mają to do siebie, że łatwo zwykle można podnieść ich wydajność, wymieniając część podzespołów. Rzadko jednak zmieniamy dysk systemowy, jeżeli ten jest już dyskiem SSD. A co za tym idzie, nawet przy dużych zmianach możemy pozostać przy starym systemie – ale czy warto?

Windows 10 vs Windows 7

Systemy Microsoft od kilkunastu lat są na tyle dopracowane (choć w żadnym razie nie są idealne!), że łatwo jest zapomnieć o potrzebie modernizacji tego aspektu naszego komputera. Na początku istnienia Windows 10 na rynku taka zmiana byłaby nawet niekorzystna, gdyż większość gier w tamtym okresie była optymalizowana do działania pod kontrolą siódemki właśnie.

Czasy jednak się zmieniają i, jak wiemy, Windows 7 na początku obecnego roku przestał być aktualizowany przez Microsoft. Sporo wcześniej, gdyż na początku 2017 roku, Intel wprowadził na rynek procesory z serii Kaby Lake, które to oficjalnie nie posiadały wsparcia dla Windows 7. Producenci płyt głównych jednak szybko sytuacji zaradzili i bez problemu można nawet najnowsze procesory Intela używać z Windows 7 (choć należy dodać, że czysta instalacja wymaga modyfikacji nośnika instalacyjnego o sterowniki USB i SATA).

Windows 7 na nowych procesora AMD oraz Intel

Nieco gorzej ma się sytuacja z procesorami AMD – w przypadku serii Ryzen 3000 instalacja Windows 7 wymaga dosyć skomplikowanej modyfikacji nośnika instalacyjnego oraz wyboru płyty głównej, której producent przewidział współpracę z archaicznym systemem. W praktyce nie udało nam się zmusić do całkowicie stabilnej pracy procesora Ryzen 5 3600 pod kontrolą Windows 7, dlatego na potrzeby artykułu poprzestaliśmy na testach platformy intelowskiej.

Stary redakcyjny komputer pracujący na i7-2700K, 8 GB RAM oraz karcie graficznej GeForce GTX 570 został poddany modernizacji do dziewiątej generacji Core i7, oraz najnowszej odsłony kart RTX od Nvidii. System Windows 7 po sklonowaniu partycji ze starego SSD SATA 128 GB na nowy SSD NVME szybko przeładował kluczowe sterowniki systemowe i bez większych problemów pozwolił dokończyć ręczną aktualizację pozostałych sterowników dla nowego sprzętu.

Windows 10 to obecnie jedyny oficjalnie sprzedawany przez Microsoft system operacyjny dla użytkownika domowego

Całkowity koszt modernizacji (zakładając że obudowa, chłodzenie procesora i zasilacz pozostały bez zmian) to około 7000 zł - w takim przypadku dopłata do zmiany systemu na Windows 10 (zakładając że nie załapaliśmy się na darmową aktualizację) to ledwie 7-8% budżetu. Czy też jesteście ciekawi czy się opłaci?

Platforma testowa:

Do testów użyliśmy najnowszych w danym momencie sterowników dla karty graficznej – 442.59. Sterowniki od płyty głównej też w obu przypadkach były najświeższe. Oczywiście w pierwszej kolejności wszystkie gry zostały przetestowane na Windows 7, a następnie system został zaktualizowany do Windows 10 i ponowiliśmy pomiary w każdej z gier. Czas omówić wyniki - na pierwszy ogień poszły testy gier e-sportowych – zapraszamy do zapoznania się z nimi na kolejnej stronie.