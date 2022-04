Microsoft systematycznie wprowadza do systemu Windows 11 kolejne zmiany. Dotyczą one również paska zadań, ale jak się okazuje nie ma co liczyć na to, że można będzie dowolnie skorygować jego położenie.

Pasek zadań w Windows 11 nie zmieni lokalizacji. Zgadnijcie dlaczego

Możesz go spersonalizować na wiele sposobów. Tymi słowami Microsoft rozpoczyna opisywanie tego, jak używać paska zadań w systemie Windows 11. I nie wypada stwierdzać, że mija się z prawdą. Jednocześnie nie można zrobić z tym elementem wszystkiego, a przynajmniej zmienić jego położenia, czego niektórzy użytkownicy nowego systemu firmy Microsoft zdają się sobie życzyć.

I wygląda na to, że mimo pojawiających się nowości, akurat tej nie należy się spodziewać. Dlaczego? Okazuje się, że sprawa jest skomplikowana od strony technicznej. Tak przynajmniej stwierdziła Tali Roth, Head of Product firmy Microsoft.

„Jeśli chodzi o możliwość przeniesienia paska zadań w inne miejsca na ekranie, wiąże się to z wieloma wyzwaniami. Umieszczenie paska zadań po prawej lub lewej stronie to zmiana układu i sposobu pracy, wszystkie aplikacje musiałyby potrafić przystosować się do takiego środowiska.”

Poza tym mało kto tego chce. Podobno

Pewnie znajdą się tacy, którzy dyskutowaliby z takimi stwierdzeniami. To jednak nie koniec argumentów przemawiających za pozostawieniem obecnego położenia paska zadań. Wedle Tali Roth, zdecydowanej większości użytkowników nie przeszkadza podejście producenta i czekają oni na inne zmiany w systemie.

„Kiedy patrzymy na dane, wiemy, że istnieje grupa ludzi, którzy kochają właśnie ten sposób, ale zauważamy również, że ta grupa użytkowników jest naprawdę mała w porównaniu z grupami osób proszących o inne funkcje. W tej chwili skupiamy się na rzeczach, wokół których słyszę więcej próśb. To jedna z tych rzeczy, którym wciąż się przyglądamy i będziemy nadal liczyć na informacje zwrotne, ale w tej chwili nie mamy planu ani tym bardziej ustalonej daty, kiedy chcielibyśmy zbudować boczny pasek zadań.”

Co sądzicie o takiej argumentacji? No i jak w ogóle zapatrujecie się na omawianą kwestię? Opcja zmiany lokalizacji paska zadań w tym systemie byłaby przydatna?

Źródło: softpedia