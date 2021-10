Microsoft Office 2021 zawiera nowości, dzięki którym praca z tekstem, liczbami i obrazami ma być jeszcze wygodniejsza niż do tej pory. Spójrzmy, co konkretnie przygotowano na potrzeby tej edycji.

Już jutro na rynku zadebiutuje Windows 11, a wraz z nim swoją premierę będzie miał Microsoft Office 2021. Nowy pakiet biurowy będzie zoptymalizowany pod kątem „Jedenastki”, ale bez problemu zadziała też, rzecz jasna, na komputerach ze starszymi „Okienkami”. Amerykański gigant postarał się o nowości, dzięki którym będzie to jeszcze lepszy zestaw edytorów – spełniający wymagania zarówno użytkowników domowych, jak i profesjonalistów.

Co nowego w Microsoft Office 2021? Szybki przegląd

Microsoft Office 2021 to przede wszystkim zwiększona wydajność i stabilność, ale też odświeżony wygląd. Przeprojektowany interfejs – dzięki ikonografii Monoline – ma być bardziej przejrzysty i czytelny, a pełnoprawny tryb ciemny powinien ułatwić oddawanie się obowiązkom w godzinach wieczornych i nocnych.

Nowy Office to także zintegrowana wyszukiwarka Microsoft Search (dzięki której szybko znajdziemy odpowiedzi na nurtujące nas pytania, bez konieczności opuszczania edytora) oraz możliwość zapisywania wprowadzanych zmian na bieżąco (z wykorzystaniem usługi OneDrive lub SharePoint Online). Cieszy również wiadomość o wdrożeniu obsługi formatu ODF 1.3, co oznacza po prostu, że dokumenty pakietu LibreOffice będą dobrze współpracować z MS Office.

Oczywiście część nowości będzie ograniczona do konkretnych aplikacji. Co ciekawe, najmniej nowych elementów trafi do najpopularniejszego programu z pakietu Office, mianowicie do Worda. Najwięcej czeka nas natomiast w Excelu i mamy tu na myśli przede wszystkim funkcje ułatwiające odnajdywanie wartości i treści w rozmaitych tabelkach (na czele z funkcjami X.WYSZUKAJ i X.DOPASUJ).

Sporo dobrego znajdzie się też w PowerPoincie (jak choćby udoskonalone nagrywanie prezentacji do późniejszego odtworzenia) oraz w Outlooku, który dorobi się na przykład wbudowanego translatora i obsługi pisma odręcznego. Warto też podkreślić, że od tej edycji częścią pakietu jest także Microsoft Teams.

Oto wszystkie nowości w Microsoft Office 2021: Nowości w pakiecie Office 2021: Zwiększona wydajność i stabilność aplikacji i ich elementów.

Zaktualizowany wygląd z przejrzystą ikonografią Monoline.

Nowy ekran startowy i odświeżone karty na wstążce.

Tryb ciemny, zwiększający komfort pracy po zmroku.

Możliwość automatycznego zapisu zmian na bieżąco (przez OneDrive lub SharePoint Online).

Szybszy dostęp do funkcji pisma odręcznego.

Ułatwione wybieranie koloru niestandardowego.

Zintegrowana wyszukiwarka Microsoft Search.

Rozszerzenie kolekcji Office Premium Creative Content.

Pełna obsługa formatu OpenDocument 1.3. Nowości w Microsoft Excel 2021: X.WYSZUKAJ – funkcja ułatwiająca wyszukiwanie rzeczy w tabelkach i zakresach, wiersz po wierszu.

X.DOPASUJ – funkcja umożliwiająca wyszukiwanie elementu i wskazywanie jego względnej pozycji.

Obsługa tablic dynamicznych, przyspieszających wykonywanie obliczeń i analiz.

LET – funkcja umożliwiająca przypisywanie nazw do wyników działań. Nowości w Microsoft PowerPoint 2021: Udoskonalona możliwość nagrywania prezentacji z elementami dodatkowymi (mikrofonem, pismem odręcznym czy wskaźnikiem laserowym).

Odtwarzanie pociągnięć odręcznych (tak jak były wprowadzane).

Podgląd wyświetlania kolejnych elementów – zawartości ekranu. Nowości w Microsoft Outlook 2021: Wbudowany translator, tłumaczący wiadomości i wyświetlający transkrypcje.

Możliwość wprowadzania treści za pomocą pisma odręcznego.

Funkcja wyszukiwania błyskawicznego w dowolnym folderze. Nowości w Microsoft Access 2021: Zaktualizowany menedżer tabel połączonych.

Rozszerzona data/godzina (typ DateTime2 języka SQL).

Zwiększona widoczność działań na obiektach bazy danych.

Microsoft Office 2021 w kilku wersjach – co wchodzi w ich skład?

Podstawowa wersja kierowana do użytkowników domowych będzie kosztować około 600 złotych, a w jej skład wejdą: Word, Excel, PowerPoint, OneNote i Teams. Do potrzeb małych firm przystosowana została edycja za około 1100 zł, zawierająca również Outlook (i umożliwiająca wykorzystanie programów w celach komercyjnych). Dostępny będzie też wariant profesjonalny – za około 2200 złotych – oferujący także Access i Pubsliher.

Oczywiście w przypadku każdej wersji można liczyć na licencję wieczystą, w przeciwieństwie do pakietu Office 365, który jest dystrybuowany na zasadach subskrypcji.

Źródło: Microsoft, informacja własna