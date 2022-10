Microsoft Office jest najpopularniejszych pakietem biurowym na świecie. A właściwie był, bo jego producent właśnie postanowił, że wyśle go do grobu. Uściślając: zniknie tylko jego nazwa, którą zastąpi… Microsoft 365.

Microsoft Office zmienia się w Microsoft 365

Już nie Microsoft Office, a Microsoft 365 – po ponad trzech dekadach zmienia się nazwa najpopularniejszego pakietu biurowego na świecie. Po co? Przede wszystkim po to, by podkreślić, że nie już to już tylko pakiet biurowy, lecz zestaw aplikacji, edytorów i narzędzi przydatnych na co dzień – każdego dnia roku.

Do rdzenia, jakim są programy Word, Excel, PowerPoint i Outlook na przestrzeni lat dołączyły wszak takie aplikacje jak OneDrive, Teams, Designer czy – całkiem niedawno – Clipchamp.

Nowa ikona dla nowej aplikacji

Wraz z nową nazwą przychodzi nowa ikona, pod którą kryć będzie się nowa aplikacja z nowym wyglądem. Już na początku przyszłego roku program Microsoft 365 zastąpi dotychczasowe aplikacje Office na PC i urządzenia mobilne. Ma zapewnić jeszcze bardziej przyjazne „doświadczenie” w kwestii tworzenia i zarządzania dokumentami oraz obsługi innych składników pakietu.

Ta zmiana nie może być zaskoczeniem. Wszak zaledwie dwa lata temu chmurowy pakiet subskrypcyjny Office 365 został przemianowany na… Microsoft 365. Powody były dokładnie te same.

Microsoft 365 razy dwa

No ale właśnie – z tym nazewnictwem mogą teraz być pewne problemy. Bo jeśli Microsoft nie zamierza rezygnować z klasycznego modelu dystrybucji pakietu (czyli kupujesz raz i korzystasz, jak długo chcesz), a zapewnia, że nie zamierza, to będziemy mieli tak naprawdę dwa produkty o tej samej nazwie. Po co tak kombinować?

Źródło: Microsoft, The Verge, Mashable