To więcej niż tylko zmiana nazwy. Microsoft 365 zastępuje Office 365 dla użytkowników domowych, przynosząc ze sobą kilka nowych narzędzi i rozwiązań. Te zwiększają funkcjonalność tego pakietu i pozwalają nam uzyskać wzrost produktywności.

Premiera Microsoft 365 – pakietu, który zastąpił Office 365

Dziś, 21 kwietnia, Microsoft 365 zajmuje miejsce zajmowane przez Office 365 dla użytkowników domowych, podobnie jak wcześniej miało to miejsce w przypadku przedsiębiorców. Ile to kosztuje i co otrzymujemy za te pieniądze? Przy okazji premiery przyglądamy się tej ofercie.

Ile kosztuje Microsoft 365? Cena się nie zmieniła względem Office’a 365

Choć Microsoft 365 oferuje nieco więcej niż Office 365, ceny subskrypcji się nie zmieniły. To znaczy, że:

za Microsoft 365 Personal (czyli dawne Office 365 Personal) zapłacimy 299,99 zł rocznie lub 29,99 zł miesięcznie,

(czyli dawne Office 365 Personal) zapłacimy lub 29,99 zł miesięcznie, a za Microsoft 365 Family (czyli dawne Office 365 Home) zapłacimy 429,99 zł rocznie lub 42,99 zł miesięcznie.

Są to właściwie te same pakiety, a jedyna różnica polega na tym, że wariant Personal jest przeznaczony tylko dla jednej osoby, a Family – dla maksymalnie 6 członków rodziny. Co zatem wchodzi w skład jednego i drugiego pakietu?

Z czego składa się pakiet Microsoft 365 Personal i Family? To:

(Aktualizowane na bieżąco) aplikacje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access i Publisher ,

, narzędzia umożliwiające współpracę przy dokumentach w czasie rzeczywistym ,

, dodatkowe funkcje (w tym: Presenter Coach, Editor oraz – wkrótce – Money in Excel),

(w tym: Presenter Coach, Editor oraz – wkrótce – Money in Excel), 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze OneDrive (1 TB na 1 osobę, czyli 6 TB w planie Family),

(1 TB na 1 osobę, czyli 6 TB w planie Family), w każdym miesiącu 60 minut połączeń telefonicznych do wykorzystania w usłudze Skype

oraz – wkrótce – aplikacje Teams (do współpracy) i Family Safety (dla bezpieczeństwa).

Jak widzicie, dwie najważniejsze nowości w Microsoft 365 względem Office 365 nie są dostępne w dniu premiery. Mowa o konsumenckiej wersji aplikacji Microsoft Teams do wspólnego realizowania projektów oraz Microsoft Family Safety do zapewniania bezpieczeństwa rodzinie (lokalizowania najbliższych, tworzenia filtrów treści internetowych czy limitowania dzieciom czasu w sieci).

Microsoft 365 nie przychodzi z pustymi rękami. A nowych funkcji będzie więcej

Dostępne są już za to dodatkowe funkcje. To między innymi: Presenter Coach w PowerPoint – udzielający rad dotyczących prowadzenia prezentacji, Editor w Word – korygujący błędy stylistyczne w tekstach oraz odświeżony kalendarz w Outlook – pomagający efektywnie zarządzać swoimi harmonogramami. Wkrótce dołączy do nich Money in Excel – ułatwiający planowanie i monitorowanie budżetu.

Microsoft 365 ma być dynamicznie aktualizowany i wzbogacany o nowe narzędzia. Wszystko to, by maksymalizować efektywność użytkowników w domach – tak jak do tej pory usługa robiła to w firmach. Na pierwszy rzut oka wygląda to lepiej niż dobrze, a najbliższe miesiące pokażą, czy rzeczywiście to wszystko zdaje egzamin. Ja jestem pełen optymizmu.

Źródło: Microsoft, The Verge, MSPowerUser, informacja własna

Czytaj dalej o usługach Microsoftu: