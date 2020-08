Nie każdy laptop ma ekran dotykowy, ale właściwie każdy ma panel dotykowy. Różni producenci mają różne pomysły na to, jak można by praktycznie wykorzystać touchpad. Microsoft również.

Touchpad wciąż ma olbrzymi potencjał do wykorzystania

Touchpad powstał jako zastępstwo dla myszki i początkowo nie zachwycał funkcjonalnością. Z czasem jednak zyskał multidotyk, co pozwoliło na obsługę gestów – i tak gładzik nie służył już tylko do poruszania kursorem, ale za jego pomocą mogliśmy też powiększać zdjęcia, cofać strony w przeglądarce czy aktywować określone programy. Niektórzy producenci poszli o krok dalej – jak na przykład ASUS. Zaprezentował ScreenPad, pozwalający zamienić klasycznego touchpada w dodatkowy ekran dotykowy, co sprzyja wielozadaniowości i uwalnia przestrzeń na głównym wyświetlaczu. Microsoft ma inny pomysł – chce, by laptopy bez ekranów dotykowych zyskały ich namiastkę.

Microsoft chce, by touchpad w laptopie pozwalał na więcej

Microsoft opatentował technologię, mającą przenieść sterowanie dotykowe do laptopów, które nie mają dotykowych wyświetlaczy. Dzięki niej gładzik mógłby udawać ekran dotykowy, trochę na takiej zasadzie jak działa tablet graficzny. To miałoby się przydać na przykład podczas składania cyfrowego podpisu pod dokumentem albo też podczas korzystania z aplikacji mobilnych na komputerze (a wkrótce aplikacja Twój Telefon na Windows 10 będzie na to w pełni pozwalać).

Gigant z Redmond jest świadomy tego, że touchpad jest znacznie mniejszy niż ekran, dlatego najpierw można by wybrać określony fragment wyświetlacza (za pomocą dwóch palców), a dopiero później przechodziłoby się w tryb – nazwijmy to – „smartfonowego” sterowania dotykowego (za pomocą jednego palca). W ten sposób obsługa mogłaby się stać znacznie wygodniejsza.

Co o tym myślicie – widzicie w tym rozwiązaniu potencjał czy raczej nie wierzycie w to, by miało się przyjąć?

