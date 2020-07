Aplikacja Twój telefon na Windows 10 obsłuży więcej niż jednego smartfona, a każdy kolejny połączysz w wygodny sposób. To jedna z wielu nowości nadciągających do tego świetnego programiku.

Wszystkie swoje smartfony łatwo połączysz z komputerem z Windows 10

Aktualnie w Windows 10 możesz odbierać wiadomości i otrzymywać powiadomienia tylko z jednego smartfona, więc jeżeli korzystasz z dwóch, to musisz wybierać. Wkrótce ma się to zmienić, a pisząc „wkrótce”, mam na myśli: przy okazji jednej z najbliższych aktualizacji aplikacji Twój telefon.

To nie plotka, lecz oficjalna zapowiedź ze strony zespołu rozwijającego tę aplikację. Wynika z niej, że w prosty sposób, klikając po prostu przycisk „Dodaj urządzenie”, będziemy mogli łączyć z komputerem kolejne smartfony, by wszystkich naszych urządzeń dotyczyła funkcjonalność, na którą składają się przede wszystkim:

odbieranie i zarządzanie powiadomieniami,

czytanie i wysyłanie wiadomości,

odbieranie i wykonywanie połączeń

czy przeglądanie zdjęć ze smartfona.

Nowości w aplikacji Twój telefon na Windows 10 będzie więcej

Oprócz możliwości wygodnego podłączenia większej liczby smartfonów, do aplikacji Twój telefon zmierza też kilka innych nowości. To przede wszystkim możliwość sterowania odtwarzaczem muzycznym, ale też opcja usuwania zdjęć ze smartfona z poziomu komputera i podgląd systemowych ikonek (z zasięgiem, poziomem naładowania akumulatora, włączoną łącznością bezprzewodową itp.).

Niestety to, co się nie zmienia, to fakt, że wciąż komputer z „Dziesiątką” możemy połączyć tylko ze smartfonem z Androidem – użytkownicy iPhone’ów nadal muszą obchodzić się smakiem.

Źródło: Microsoft Your Phone, MSPowerUser

