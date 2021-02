O pojedynku PS5 vs Xbox Series X można dyskutować długo, ale w przypadku wstecznej kompatybilności zwycięzca zdaje się nie budzić wątpliwości. Microsoft zadbał tutaj o więcej, a co najlepsze wcale nie spoczywa na laurach. Właśnie ogłosił wprowadzenie funkcji FPS Boost, o której można było usłyszeć już jakiś czas temu.

O czym mowa? FPS Boost ma sprawiać, że gry będą działać zdecydowanie płynniej. I akurat tutaj takie stwierdzenia nie są używane na wyrost, bo w niektórych przypadkach gier z FPS Boost uruchomionych na Xbox Series X i Xbox Series S można mówić nawet o podwojeniu pierwotnej liczby klatek na sekundę. Dzięki współpracy z twórcami ma przynieść to same korzyści i w jakimkolwiek stopniu nie popsuć pierwotnych założeń danej gry.

Far Cry 4, New Super Lucky's Tale (120fps), Sniper Elite, UFC 4 and WatchDogs 2 are the first games to take advantage of this.