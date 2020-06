Mixer zostanie zamknięty przez Microsoft i powiedzieć, że jest to zaskakująca decyzja, to jak nic nie powiedzieć. Zamiast koncentrować się na zaskoczeniu, zwróćmy jednak uwagę na to, co to tak właściwie oznacza.

Microsoft zamyka Mixer. Usługa streamingowa idzie do kosza

Microsoft przejął usługę Beam w 2016 roku i rok później nadał jej nazwę Mixer. W tym samym roku została ona zintegrowana z Xboksami – w obu przypadkach była to reakcja na dynamicznie rosnącą popularność livestreamów w światku gier wideo. Przejrzysty interfejs, niskie opóźnienia i wysoka interaktywność to cechy, dzięki którym ta streamingowa platforma miała narzędzia do walki z Twitchem i resztą konkurencji. Tę walkę jednak przegrała.

Microsoft ogłosił, że zamyka swoją usługę. Czeka nas teraz miesiąc przejściowy, po którym 22 lipca 2020 roku Mixer przestanie działać.

Mixer zostanie zastąpiony przez Facebook Gaming

Po 22 lipca wszystkie strony i aplikacje kierujące na Mixer będą przenosić nas od razu na platformę… Facebook Gaming – Microsoft ogłosił nawiązanie współpracy z tą usługą, która stanie się oficjalnym serwisem streamingowym xboksowego ekosystemu. Kierowany do graczy serwis z rodziny giganta na „F” przejmie programy monetyzacji, umowy partnerskie i inne elementy, dzięki czemu przejście ma przebiegać bezboleśnie.

Zmiana podyktowana jest tym, że Microsoft chciałby, żeby platforma streamingowa dobrze spełniała też swoje społecznościowe zadanie. To wymagałoby ogromu prac, a efekty niekoniecznie byłyby zadowalające. Połączenie sił z Facebookiem pozwala zaś od razu osiągnąć założony cel.

Serwis idzie do kosza, ale jego technologiczny fundament zasili Microsoft Teams

Choć usługa Mixer już za miesiąc będzie nieosiągalna, efekty kilku lat prac nie pójdą do kosza. Gigant z Redmond zapowiedział, że przekazuje treści Facebookowi, ale nie sprzedaje mu samej platformy i zamierza wykorzystać stworzone rozwiązania w Microsoft Teams.

Dzięki mixerowej technologii aplikacja Microsoft Teams zaoferuje nam wyższą jakość transmisji wideo na żywo, z ultraniskimi opóźnieniami na czele. Mówi się też o zwiększonej interaktywności w czasie rzeczywistym i elementach, mogących pozytywnie wpływać na produktywność zespołów.

