Windows 10 20H2 to kolejna duża aktualizacja, nadciągająca do miliarda użytkowników tego systemu operacyjnego. Czy przyniesie ze sobą dużo zmian i w ogóle jak duża będzie?

Windows 10 20H2 to kolejna „duża” aktualizacja systemu

Już jesienią dotrze do nas kolejna duża aktualizacja systemu Windows 10: 20H2. Microsoft zdradził co nieco na jej temat i z tego, co powiedział, nie powinniśmy się nastawiać na szczególnie dużą paczkę nowości i zmian. Wszystko wskazuje na to, że pod tym względem będzie znacznie mniejsza niż udostępniona w maju wersja 20H1/2004.

Jak zwykle, aktualizacja będzie występowała pod kilkoma różnymi nazwami: Windows 10 20H2

Windows 10 2009

Windows 10 November 2020 Update

Listopadowa aktualizacja Windows 10

Aktualizacja Windows 10 20H2 będzie pierwszą, która nadejdzie z zainstalowaną przeglądarką Microsoft Edge z silnikiem Chromium. Poza tym będzie zawierać kilka mniejszych nowinek i zmian, mających pozytywnie wpływać nie tyle na funkcjonalność, co wydajność i stabilność „Okienek”.

Nie znamy szczegółów na temat tego, jakie konkretnie będą to nowinki, ale raczej nie mamy co liczyć na te, o których mówiło się wcześniej, jak nowe menu Start czy ulepszony Eksplorator plików.

Nowa aktualizacja Windows 10 zainstaluje się szybko – nawet nie zauważysz

Ze względu na swój niewielki rozmiar, aktualizacja Windows 10 20H2 będzie mogła zainstalować się szybko i płynnie – zupełnie jak dostarczane regularnie paczki bezpieczeństwa, a więc właściwie niezauważalnie. No chyba, że spowoduje jakieś problemy.

