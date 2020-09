Konsole do gier

Premiera Xbox Series X została zaplanowana na 10 listopada. Już teraz można jednak z bliska przyjrzeć się nowej, najwydajniejszej konsoli w historii.

Xbox Series X na ekspozytorach w salonach Media Markt

Można powiedzieć, że o Xbox Series X wiemy już niemal wszystko. Trudno na obecnym etapie o trzymanie istotnych kwestii w tajemnicy, aczkolwiek można zadawać sobie jeszcze pewne pytanie. Jak konsola wygląda na żywo? Xbox Series X od samego początku intrygował swoim wyglądem, a o przyczynach zastosowania przez producenta właśnie takich kształtów już pisaliśmy. Zastanawiasz się, czy będzie pasował do Twojego salonu?

Przynajmniej częściowo można odpowiedzieć sobie po wizycie w jednym ze sklepów sieci Media Markt. To właśnie tam prezentowany jest Xbox Series X. Konsolę można zobaczyć w tak zwanych endcupach, czyli ekspozytorach znajdujących się na szczycie alejki działu gamingowego.

Premiera Xbox Series X w listopadzie, ale przedsprzedaż już trwa

Warto w tym miejscu przypomnieć, że premiera Xbox Series X została zaplanowana na 10 listopada. Rozpoczęła się jednak przedsprzedaż, a więc osoby zdecydowane na zakup mogą zarezerwować sobie egzemplarz już teraz. Cena została ustalona na 2249 złotych. Jednocześnie oferowany jest mniej zaawansowany Xbox Series S za 1349 złotych.

Wczoraj przybliżyliśmy też oficjalne akcesoria do nowych konsol. Ich ceny nie wyglądają tak dobrze jak w przypadku konsol. Gdybyście zamiast designu bardziej interesowali się wnętrzami to powinno zaciekawić Was pełne porównanie specyfikacji Xbox Series X i Xbox Series S.

Źródło: Media Markt

