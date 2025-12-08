6 rąk i koła zamiast nóg. Tak zastępują pracowników w Chinach

Roboty zastępują ludzi na liniach produkcyjnych już dziś. Coraz łatwiej pokonują ograniczenia dotyczące mobilności oraz ilości kończyn. Zaprezentowany w Chinach robot Midea Miro U, choć kształtem nawiązuje do ludzkiej sylwetki, tak na jednym stanowisku może pracować za trzech.

Choć w Polsce roboty przypominające ludzi przede wszystkim traktujemy jako ciekawostkę, tak w wielu rejonach świata dostają one coraz ważniejsze zadania. Sytuacja w naszym kraju ulega zmianie, czego przykładem jest rozpoczęcie sprzedaży robotów firmy Unitree przez x-kom, ale to nic w porównaniu do tego, jak mocno rozwija się ta branża w Stanach Zjednoczonych czy Chinach.

Humanoidalne roboty coraz częściej zastępują ludzi w miejscach pracy. Na razie są to przede wszystkim linie produkcyjne, gdzie mogą brać na siebie wielokrotne przenoszenie ciężarów. Nie mogą pobić nas pod kątem precyzji w operacjach, gdzie znaczenie ma sprawność palców. Takimi zadaniami najczęściej zajmują się dedykowane robotyczne ramiona. Co jednak, gdy nagniemy ludzką naturę do naszych potrzeb? Wtedy powstaje sześcioramienny robot Midea Miro U.

Sześć rąk i jeden cel - zastąpić człowieka przy produkcji

Midea to firma, która w Polsce przede wszystkim dostarcza rozwiązania z zakresu AGD, ale w Chinach intensywnie rozwija też roboty pracujące w fabrykach. Miro U, zaprezentowany podczas wydarzenia w Guangzhou, to trzecia generacja rozwiązań przypominających kształtem człowieka. Tym razem producent postanowił zaprojektować inne roboty niż dotychczas stosowane. Nowa konstrukcja będzie pracowała pod jednym dachem z robotami przypominającymi rozwiązania iRobota czy robotycznymi ramionami na czterech kołach. W przeciwieństwie do nich Miro U sylwetką przypomina człowieka, ale ma od niego znacznie więcej rąk.

Wyróżnikiem Midea Miro U jest pakiet sześciu ramion, które wyposażono w systemy zaawansowanej kontroli oraz “dłonie” z wymiennymi modułami dopasowanymi do rozmaitych zadań. Ramiona pozwalają na unoszenie i przenoszenie ciężarów, jak i ich podnoszenie, chociażby celem umieszczenia ich na wyższej półce.

W oderwaniu od ludzkiej fizjonomii zmieniono także podstawę. Robot porusza się na kołach i może dokonać obrotu o 360 stopni bez przesunięcia się nawet o krok. Miro U jeszcze przed końcem 2025 r. zacznie pracę w fabryce pralek i suszarek w Wuxi. Midea przewiduje, że jego wdrożenie zwiększy efektywność produkcji o 30 proc.

Midea dołącza do producentów robotów domowych

Chińscy producenci, równolegle do starań firm pokroju 1X, Figure czy Tesli, tworzą roboty przeznaczone do użytku domowego. Ze sceny w Guangzhou wiceprezydent i CTO firmy Midea, Wei Chang, zapowiedział nowe kategorie robotów domowych. W 2026 roku dwa roboty z serii Mila mają zakończyć fazę testów i trafić do sklepów stacjonarnych producenta, gdzie będą demonstrować działanie innych produktów firmy.

Midea zaoferuje roboty do linii produkcyjnych oraz do domu (fot. Gizmochina)

Oprócz własnej produkcji Midea planuje też rozszerzyć dostępność swoich robotów dla innych przedsiębiorstw w Chinach. To część długofalowej strategii firmy, w której jest miejsce nie tylko na zaawansowane sprzęty AGD.

Źródło: Gizmochina