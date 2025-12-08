Będzie drożej. Przygotujcie się na podwyżki cen komputerów

Rosnące ceny pamięci RAM uderzają w rynek komputerów – Lenovo, Dell i HP zapowiadają podwyżki. Dell ma podnieść ceny o 15–20 proc. już w połowie grudnia, a Lenovo ostrzega, że obecne oferty przestaną obowiązywać od stycznia 2026 r.

W ostatnich miesiącach rynek komputerów zmaga się z kolejnym wyzwaniem – rosnącymi cenami pamięci RAM. Wzrost kosztów komponentów ma bezpośredni wpływ na producentów sprzętu, którzy zaczynają przekładać te obciążenia na klientów.

Analitycy z firmy TrendForce wskazują, że firmy takie jak Lenovo, Dell i HP już oficjalnie zapowiedziały podwyżki cen swoich komputerów i laptopów.

Nadchodzą podwyżki

Decyzja ta wynika przede wszystkim z dynamicznego wzrostu kosztów modułów pamięci, które są jednym z kluczowych elementów każdego urządzenia. Eksperci wskazują, że podwyżki mogą dotknąć zarówno segmentu biznesowego, jak i konsumenckiego, obejmując szeroką gamę modeli – od laptopów po stacje robocze i komputery stacjonarne.

Źródła branżowe twierdzą, że Dell planuje podnieść ceny swoich urządzeń o co najmniej 15–20 proc, a podwyżka może wejść w życie już w połowie grudnia. To oznacza, że konsumenci, którzy planowali zakup sprzętu w tym okresie, powinni liczyć się z wyższymi wydatkami.

Z informacji uzyskanych przez źródła branżowe wynika także, że Lenovo ostrzega swoich klientów, iż wszystkie obecne oferty i ceny przestaną obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Firma powołuje się na dwa kluczowe czynniki: pogłębiający się niedobór pamięci oraz szybką integrację technologii sztucznej inteligencji, która wymusza modernizację sprzętu i zwiększa jego koszty produkcji.

To jednak nie koniec zapowiedzi. Według Asia Business Daily, prezes HP, Enrique Lores, ostrzegł, że druga połowa 2026 r. może być szczególnie trudna, a ceny mogą wzrosnąć, jeśli zajdzie taka potrzeba. Podkreślił przy tym, że układy pamięci stanowią około 15–18 proc.. kosztu typowego komputera stacjonarnego, co pokazuje, jak duży wpływ komponenty mają na finalną cenę urządzenia.

Producenci dostosowują się do rynku, a klient płaci

Według analityków rynek pamięci DRAM wciąż odczuwa skutki problemów w łańcuchu dostaw, a jednocześnie popyt na takie pamięci pozostaje wysoki. To połączenie czynników sprawia, że producenci komputerów zmuszeni są do zwiększenia cen gotowych urządzeń, aby utrzymać marże na stabilnym poziomie.

Wzrost cen pamięci RAM pokazuje, jak wrażliwy jest rynek komputerowy na zmiany w kosztach komponentów. Lenovo, Dell i HP już dostosowują swoje strategie sprzedażowe, ale dla klientów oznacza to konieczność liczenia się z wyższymi wydatkami przy zakupie nowego sprzętu.