Ciekawostki

Marzyłeś kiedyś o swoim robocie? Już możesz go kupić w Polsce

przeczytasz w 3 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Marzyliście kiedyś o robocie? Teraz jego zakup stał się znacznie prostszy, ponieważ taki sprzęt pojawił się w polskich sklepach i można już go normalnie kupić… o ile dysponujecie odpowiednią ilością gotówki, bo takie wynalazki nie należą do najtańszych.

Roboty humanoidalne stają się nowym trendem i coraz śmielej wchodzą do komercyjnego użytku – wykorzystuje się je w przemyśle, produkcji, a nawet w opiece i usługach, gdzie z powodzeniem zastępują ludzi. 

Co ciekawe, po takie urządzenia coraz częściej sięgają również zwykli użytkownicy, traktując je jako technologiczny dodatek do domu lub pomoc w codziennych zadaniach. Jeśli więc sami zastanawialiście się nad zakupem takiego sprzętu, teraz jest to dużo łatwiejsze – humanoidalne roboty pojawiły się już w polskich sklepach. 

Gdzie sprawdzi się robot? 

Roboty humanoidalne i towarzyszące mogą służyć jako interaktywni towarzysze zabawy, reagując na polecenia i umożliwiając tworzenie własnych scenariuszy rozrywki. Sprawdzają się też w edukacji, pomagając uczyć programowania, robotyki oraz podstaw sztucznej inteligencji poprzez eksperymentowanie z sensorami i ruchem. 

Taki sprzęt sprawdzi się też w biznesie, gdzie może pełnić rolę nowoczesnych promotorów – witając gości, prezentując ofertę i przyciągają uwagę na targach, eventach czy w punktach sprzedaży, wspierając budowanie innowacyjnego wizerunku marki.

Poniżej możecie zobaczyć pokaz możliwości robotów Unitree:

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Robot humanoidalny Unitree G1 Basic 

Unitree G1 Basic 

Robot Unitree G1 Basic to zaawansowane urządzenie łączące nowoczesne technologie z funkcjami rozrywkowymi. Jego konstrukcja pozwala na wykonywanie różnorodnych aktywności – od dynamicznego poruszania się i wchodzenia po schodach po efektowny taniec – dzięki czemu świetnie sprawdza się zarówno u pasjonatów robotyki, jak i osób szukających nietypowych form domowej rozrywki. 

Na pokładzie G1 Basic znajduje się jednostrefowy czujnik LiDAR oraz czujnik głębi, które umożliwiają precyzyjne unikanie przeszkód i sprawną orientację w przestrzeni. Robot potrafi chodzić, biegać, tańczyć i chwytać przedmioty, poruszając się z prędkością do 2 m/s. Jego wszechstronność sprawia, że może pełnić funkcję zarówno inteligentnego towarzysza w domu, jak i praktycznego pomocnika w biurze. 

Unitree G1 Basic jest dostępny np. w sklepie x-kom, gdzie kosztuje 100 tys. zł. Dwukrotnie droższy jest Unitree G1 Edu-U2, który sprawdzi się przy rozwoju projektów w dziedzinie robotyki.  

 

Edukacyjny robot humanoidalny Unitree H2 Edu 

Unitree H2 Edu 

Unitree H2 Edu to nowoczesny robot, który łączy funkcje rozrywkowe z edukacyjnymi, oferując użytkownikom interaktywną i angażującą zabawę. Jego taniec oraz płynny chód pozwalają na dynamiczną interakcję, co sprawia, że robot staje się atrakcyjnym towarzyszem zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, rozwijając kreatywność i zapewniając wyjątkowe doświadczenia. 

Jednocześnie H2 Edu pełni rolę programowalnej platformy edukacyjnej, umożliwiając naukę robotyki i programowania w praktyce. Użytkownicy mogą dostosowywać jego ruchy i funkcje według własnych pomysłów, zdobywając praktyczne umiejętności technologiczne i rozwijając kompetencje przyszłości w przyjazny i interaktywny sposób. 

Cena? Robot w sklepie x-kom kosztuje 270 tys. zł. 

 

Robot Unitree B2 z LiDAR 3D 

Robot Unitree B2 z LiDAR 3D 

Unitree B2 z LiDAR 3D to nowoczesny robot stworzony z myślą o logistyce i transporcie, łączący wysoką wydajność z zaawansowaną technologią nawigacyjną. Jego wszechstronność i precyzja sprawiają, że może efektywnie wspierać pracę w trudnych warunkach, znacznie usprawniając codzienne zadania logistyczne i przemieszczanie się w złożonym terenie. 

Robot potrafi poruszać się po schodach, pokonywać wzniesienia i poruszać się z prędkością do 6 m/s, a jego zdolność do analizy otoczenia dzięki LiDAR 3D i czujnikom głębi zapewnia bezpieczną i precyzyjną nawigację. Unitree B2 sprawdza się w dynamicznych i wymagających środowiskach, eliminując ryzyko kolizji i gwarantując niezawodne wsparcie w logistyce. 

Koszt takiego robota w sklepie x-kom to 270 tys. zł. 

 

Robot towarzyszący Unitree Go2 Air 

Unitree Go2 Air 

Unitree Go2 Air to nowoczesny robot towarzyszący, zaprojektowany z myślą o codziennej interakcji i praktycznym wsparciu. Jego zaawansowany system czujników LiDAR oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie poruszania sprawiają, że świetnie odnajduje się zarówno w domowej przestrzeni, jak i w biurze. Łączy w sobie funkcje rozrywkowe z możliwością wykonywania prostych zadań, tworząc przy tym wrażenie inteligentnego, responsywnego partnera. 

Robot potrafi swobodnie poruszać się po schodach i trudniejszym terenie o nachyleniu do 30°, a dzięki precyzyjnym serwomotorom radzi sobie z niewielkimi przeszkodami. Wyposażony w akumulator 8000 mAh oferuje długi czas pracy, sprawdzając się zarówno podczas dłuższych sesji zabawy, jak i transportu lekkich przedmiotów. Go2 Air to wszechstronny i niezawodny towarzysz, który zaskakuje mobilnością oraz praktycznością w codziennych sytuacjach. 

Cena jest dużo niższa - robot jest dostępny np. w sklepie Komputronik i x-kom za ok. 12 tys. zł. 

 

Robot mobilny Unitree Go2-W 

Robot mobilny Unitree Go2-W 

Unitree Go2-W to zaawansowany robot mobilny stworzony z myślą o szybkim patrolowaniu, inspekcjach oraz zadaniach logistycznych. Dzięki hybrydowej konstrukcji łączącej koła i nogi potrafi sprawnie poruszać się po dużych obszarach – od magazynów i hal produkcyjnych po kampusy i tereny firmowe. Jego cichy i płynny napęd sprawia, że doskonale sprawdza się jako dyskretny asystent w monitoringu, a możliwość montażu specjalistycznych akcesoriów otwiera drogę do szerokiego wachlarza zastosowań profesjonalnych. 

Robot wyposażony jest w wytrzymałe, 7-calowe opony z silnikami w kołach, osiąga prędkość do 2,5 m/s i potrafi pokonywać przeszkody nawet do 70 cm wysokości. Dzięki połączeniu technologii LiDAR 4D, kamer HD i pojemnej baterii oferującej do 3 godzin pracy, Go2-W precyzyjnie nawiguję w każdym środowisku. Jego umiejętność przełączania się między szybkim toczącym trybem a precyzyjnym krokiem po schodach i nierównościach sprawia, że jest niezwykle adaptacyjnym robotem, który świetnie radzi sobie w dynamicznych i wymagających warunkach. 

Cena? Sprzęt dostępny jest np. w Komputroniku za niecałe 90 tys. zł. 

 

Robot towarzyszący Magiclab Magicdog Pro 

Magiclab Magicdog Pro 

Magiclab Magicdog Pro to innowacyjny robot towarzyszący, który wnosi do codzienności zupełnie nowy poziom interaktywności i funkcjonalności. Łączy zaawansowaną technologię z przyjaznym charakterem, dzięki czemu świetnie sprawdza się zarówno w domu, jak i podczas aktywności na zewnątrz. Jego wszechstronne możliwości sprawiają, że może pełnić rolę inteligentnego pomocnika, a jednocześnie dostarczać rozrywki i pozytywnych wrażeń. 

Magicdog Pro został wyposażony w czujniki LiDAR i czujnik głębi, dzieki czemu doskonale orientuje się w przestrzeni, płynnie omijając przeszkody i mapując otoczenie w czasie rzeczywistym. Osiąga prędkość do 3 m/s i dzięki mocnym serwomotorom bez trudu radzi sobie ze schodami i pochyłościami. Dynamiczny, zwinny i wytrzymały — to robot gotowy do działania w każdych warunkach, idealny dla użytkowników oczekujących zarówno praktyczności, jak i nowoczesnej technologii. 

Taki sprzęt to koszt 18 tys. zł. 

 

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login