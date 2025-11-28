Marzyłeś kiedyś o swoim robocie? Już możesz go kupić w Polsce

Marzyliście kiedyś o robocie? Teraz jego zakup stał się znacznie prostszy, ponieważ taki sprzęt pojawił się w polskich sklepach i można już go normalnie kupić… o ile dysponujecie odpowiednią ilością gotówki, bo takie wynalazki nie należą do najtańszych.

Roboty humanoidalne stają się nowym trendem i coraz śmielej wchodzą do komercyjnego użytku – wykorzystuje się je w przemyśle, produkcji, a nawet w opiece i usługach, gdzie z powodzeniem zastępują ludzi.

Co ciekawe, po takie urządzenia coraz częściej sięgają również zwykli użytkownicy, traktując je jako technologiczny dodatek do domu lub pomoc w codziennych zadaniach. Jeśli więc sami zastanawialiście się nad zakupem takiego sprzętu, teraz jest to dużo łatwiejsze – humanoidalne roboty pojawiły się już w polskich sklepach.

Gdzie sprawdzi się robot?

Roboty humanoidalne i towarzyszące mogą służyć jako interaktywni towarzysze zabawy, reagując na polecenia i umożliwiając tworzenie własnych scenariuszy rozrywki. Sprawdzają się też w edukacji, pomagając uczyć programowania, robotyki oraz podstaw sztucznej inteligencji poprzez eksperymentowanie z sensorami i ruchem.

Taki sprzęt sprawdzi się też w biznesie, gdzie może pełnić rolę nowoczesnych promotorów – witając gości, prezentując ofertę i przyciągają uwagę na targach, eventach czy w punktach sprzedaży, wspierając budowanie innowacyjnego wizerunku marki.

Poniżej możecie zobaczyć pokaz możliwości robotów Unitree:

Robot humanoidalny Unitree G1 Basic

Robot Unitree G1 Basic to zaawansowane urządzenie łączące nowoczesne technologie z funkcjami rozrywkowymi. Jego konstrukcja pozwala na wykonywanie różnorodnych aktywności – od dynamicznego poruszania się i wchodzenia po schodach po efektowny taniec – dzięki czemu świetnie sprawdza się zarówno u pasjonatów robotyki, jak i osób szukających nietypowych form domowej rozrywki.

Na pokładzie G1 Basic znajduje się jednostrefowy czujnik LiDAR oraz czujnik głębi, które umożliwiają precyzyjne unikanie przeszkód i sprawną orientację w przestrzeni. Robot potrafi chodzić, biegać, tańczyć i chwytać przedmioty, poruszając się z prędkością do 2 m/s. Jego wszechstronność sprawia, że może pełnić funkcję zarówno inteligentnego towarzysza w domu, jak i praktycznego pomocnika w biurze.

Unitree G1 Basic jest dostępny np. w sklepie x-kom, gdzie kosztuje 100 tys. zł. Dwukrotnie droższy jest Unitree G1 Edu-U2, który sprawdzi się przy rozwoju projektów w dziedzinie robotyki.

Edukacyjny robot humanoidalny Unitree H2 Edu

Unitree H2 Edu to nowoczesny robot, który łączy funkcje rozrywkowe z edukacyjnymi, oferując użytkownikom interaktywną i angażującą zabawę. Jego taniec oraz płynny chód pozwalają na dynamiczną interakcję, co sprawia, że robot staje się atrakcyjnym towarzyszem zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, rozwijając kreatywność i zapewniając wyjątkowe doświadczenia.

Jednocześnie H2 Edu pełni rolę programowalnej platformy edukacyjnej, umożliwiając naukę robotyki i programowania w praktyce. Użytkownicy mogą dostosowywać jego ruchy i funkcje według własnych pomysłów, zdobywając praktyczne umiejętności technologiczne i rozwijając kompetencje przyszłości w przyjazny i interaktywny sposób.

Cena? Robot w sklepie x-kom kosztuje 270 tys. zł.

Robot Unitree B2 z LiDAR 3D

Unitree B2 z LiDAR 3D to nowoczesny robot stworzony z myślą o logistyce i transporcie, łączący wysoką wydajność z zaawansowaną technologią nawigacyjną. Jego wszechstronność i precyzja sprawiają, że może efektywnie wspierać pracę w trudnych warunkach, znacznie usprawniając codzienne zadania logistyczne i przemieszczanie się w złożonym terenie.

Robot potrafi poruszać się po schodach, pokonywać wzniesienia i poruszać się z prędkością do 6 m/s, a jego zdolność do analizy otoczenia dzięki LiDAR 3D i czujnikom głębi zapewnia bezpieczną i precyzyjną nawigację. Unitree B2 sprawdza się w dynamicznych i wymagających środowiskach, eliminując ryzyko kolizji i gwarantując niezawodne wsparcie w logistyce.

Koszt takiego robota w sklepie x-kom to 270 tys. zł.

Robot towarzyszący Unitree Go2 Air

Unitree Go2 Air to nowoczesny robot towarzyszący, zaprojektowany z myślą o codziennej interakcji i praktycznym wsparciu. Jego zaawansowany system czujników LiDAR oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie poruszania sprawiają, że świetnie odnajduje się zarówno w domowej przestrzeni, jak i w biurze. Łączy w sobie funkcje rozrywkowe z możliwością wykonywania prostych zadań, tworząc przy tym wrażenie inteligentnego, responsywnego partnera.

Robot potrafi swobodnie poruszać się po schodach i trudniejszym terenie o nachyleniu do 30°, a dzięki precyzyjnym serwomotorom radzi sobie z niewielkimi przeszkodami. Wyposażony w akumulator 8000 mAh oferuje długi czas pracy, sprawdzając się zarówno podczas dłuższych sesji zabawy, jak i transportu lekkich przedmiotów. Go2 Air to wszechstronny i niezawodny towarzysz, który zaskakuje mobilnością oraz praktycznością w codziennych sytuacjach.

Cena jest dużo niższa - robot jest dostępny np. w sklepie Komputronik i x-kom za ok. 12 tys. zł.

Robot mobilny Unitree Go2-W

Unitree Go2-W to zaawansowany robot mobilny stworzony z myślą o szybkim patrolowaniu, inspekcjach oraz zadaniach logistycznych. Dzięki hybrydowej konstrukcji łączącej koła i nogi potrafi sprawnie poruszać się po dużych obszarach – od magazynów i hal produkcyjnych po kampusy i tereny firmowe. Jego cichy i płynny napęd sprawia, że doskonale sprawdza się jako dyskretny asystent w monitoringu, a możliwość montażu specjalistycznych akcesoriów otwiera drogę do szerokiego wachlarza zastosowań profesjonalnych.

Robot wyposażony jest w wytrzymałe, 7-calowe opony z silnikami w kołach, osiąga prędkość do 2,5 m/s i potrafi pokonywać przeszkody nawet do 70 cm wysokości. Dzięki połączeniu technologii LiDAR 4D, kamer HD i pojemnej baterii oferującej do 3 godzin pracy, Go2-W precyzyjnie nawiguję w każdym środowisku. Jego umiejętność przełączania się między szybkim toczącym trybem a precyzyjnym krokiem po schodach i nierównościach sprawia, że jest niezwykle adaptacyjnym robotem, który świetnie radzi sobie w dynamicznych i wymagających warunkach.

Cena? Sprzęt dostępny jest np. w Komputroniku za niecałe 90 tys. zł.

Robot towarzyszący Magiclab Magicdog Pro

Magiclab Magicdog Pro to innowacyjny robot towarzyszący, który wnosi do codzienności zupełnie nowy poziom interaktywności i funkcjonalności. Łączy zaawansowaną technologię z przyjaznym charakterem, dzięki czemu świetnie sprawdza się zarówno w domu, jak i podczas aktywności na zewnątrz. Jego wszechstronne możliwości sprawiają, że może pełnić rolę inteligentnego pomocnika, a jednocześnie dostarczać rozrywki i pozytywnych wrażeń.

Magicdog Pro został wyposażony w czujniki LiDAR i czujnik głębi, dzieki czemu doskonale orientuje się w przestrzeni, płynnie omijając przeszkody i mapując otoczenie w czasie rzeczywistym. Osiąga prędkość do 3 m/s i dzięki mocnym serwomotorom bez trudu radzi sobie ze schodami i pochyłościami. Dynamiczny, zwinny i wytrzymały — to robot gotowy do działania w każdych warunkach, idealny dla użytkowników oczekujących zarówno praktyczności, jak i nowoczesnej technologii.

Taki sprzęt to koszt 18 tys. zł.