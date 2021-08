Ilu Polaków trzeba, by stworzyć grę, na którą czekać będą tysiące graczy z różnych części świata? Odpowiedź brzmi: jednego. Zobacz zwiastun Midnight Fight Express, a przekonasz się, że to prawda.

Midnight Fight Express – (świetne) dzieło jednego Polaka

Jedna z najciekawszych gier zaprezentowanych podczas wydarzenia otwierającego targi Gamescom 2021 została stworzona przez jednego dewelopera. Tym milej nam o tym napisać, że konkretnie przez jednego Polaka. Autor podpisujący się jako Jacob Dzwinel zachwycił wielu swoją izometryczną bijatyką, łączącą w sobie oldskulowe i całkiem nowe rozwiązania. Oto Midnight Fight Express.

Midnight Fight Express to brutalna gra z niezwykle dynamiczną rozgrywką. Obserwując wydarzenia w rzucie izometrycznym i przemierzając kolejne (ręcznie malowane!) lokalizacje na nogach lub różnymi pojazdami, będziemy ścierać się z niezliczonymi przeciwnikami, wykorzystując siłę pięści, rozmaite typy broni oraz otoczenie. O ile zasady będą raczej proste do opanowania, to już osiągnięcie wysokiego poziomu będzie wymagało treningu.

Choć sama zapowiedź może nie brzmieć przekonująco, a fakt, że za projektem stoi zaledwie jeden deweloper, budzi niepokój, to trzeba przyznać, że na zwiastunie wygląda to wręcz rewelacyjnie. Zresztą nie musisz wierzyć nam na słowo, po prostu obejrzyj ten materiał, którym autor podzielił się na targach Gamescom, które w tym roku odbywają się (niestety) wyłącznie online.

Zobacz najnowszy gameplay trailer Midnight Fight Express:

Midnight Fight Express zadebiutuje latem 2022 roku. Platformy docelowe to komputery osobiste oraz konsole Xbox One, PlayStation 4 i Nintendo Switch.

Źródło: GamersPrey, Gamescom