Przy okazji targów Gamescom 2021 ekipa Bungie ogłosiła, co nowego trafia i zmierza do Destiny 2. Jest tego sporo (a będzie jeszcze więcej!).

W Destiny 2 nadszedł Sezon Zagubionych

Już dziś w Destiny 2 rozpoczyna się Sezon Zagubionych. Do Śniącego Miasta niespodziewanie wróciła Mara Sov, chcąca uzyskać audiencję u Królowej-Wiedźmy, Savathûn. W świecie gry czeka na ciebie sześcioosobowa aktywność „Astralne dostrojenie”, w której wytyczysz drogi przez Rozbitą Krainę, aby odnaleźć zagubione technowiedźmy i z ich pomocą dotrzeć do tego, co nieosiągalne.

W nowym sezonie dostępne jest również egzotyczne zadanie, polegające na przełamaniu sieci zabezpieczeń przebudzonych i przejęcie potężnej broni ukrytej przez Marę Sov dla Uldrena. Równocześnie – co jest chyba najważniejszą wiadomością – startuje rozgrywka międzyplatformowa. Premierze Sezonu Zagubionych towarzyszy zwiastun, który możesz obejrzeć poniżej…

Zobacz najnowszy zwiastun Destiny 2 – oto Sezon Zagubionych:

Królowa-Wiedźma bez tajemnic – nowy dodatek do Destiny 2

Sezon Zagubionych przygotowuje do najnowszego, szóstego już dużego dodatku do Destiny 2, zatytułowanego Królowa-Wiedźma. Poznamy w nim historię Savathûn i jej piekielne plany, a także zmierzymy się z wyjątkowym wyzwaniem – wrogami nasyconymi (tak cenionym przez Strażników) Światłem. Ponadto odwiedzimy Świat tronowy – spaczoną krainę korupcji i przepychu, w której tajemnice kryją się zarówno w Ciemności, jak i w Świetle.

Wraz z dodatkiem Królowa-Wiedźma w Destiny 2 pojawi się funkcja tworzenia broni. Skonstruujemy narzędzia zagłady i zmodyfikujemy je, wykorzystując najróżniejsze kombinacje. Nowością będzie także glewia – nowy rodzaj uzbrojenia do walki wręcz i na średnim dystansie. Dopełnieniem całości będą nowe wyzwania, najazdy i inne aktywności.

Destiny 2: Królowa-Wiedźma zadebiutuje w 2022 roku

Premiery dodatku doczekamy się dopiero w przyszłym roku – konkretnie Królowa-Wiedźma zadebiutuje 22 lutego. Już dziś jednak możesz złożyć zamówienie przedpremierowe – jeśli to zrobisz, to natychmiast otrzymasz egzotyczną obudowę Ducha, legendarny emblemat i kilka dodatkowych przedmiotów.

Przy okazji twórcy ujawnili, że kolejnym dodatkiem będzie planowany na 2023 rok Upadek Światła, a zwieńczenie opowieści o Świetle i Ciemności otrzyma tytuł Ostateczny kształt.

Źródło: Cenega, Bungie