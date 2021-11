Aktualizacja Caves & Cliffs została zapowiedziana już dawno temu. Rozbita na dwie części, sprawiła, że wielu wiernych fanów czekało na nią z niecierpliwością. Już dziś odbędzie się premiera patcha 1.18.

Minecraft to gra, która nieustannie się rozwija i stara się przyciągnąć graczy coraz to nowszymi ulepszeniami. W 2022 roku czeka nas update The Wild Update, natomiast już dzisiaj gracze będą mogli sprawdzić, jak prezentuje się Cliffs & Caves.

Co przygotowali twórcy gry?

Aktualizaca Caves & Cliffs wprowadza wiele zmian w generowaniu wirtualnego, kanciastego świata. Napotkać będzie można imponujące masywy górskie, które mają charakteryzować się większym realizmem, a co więcej, będą one różne - pokryte lasem, śniegiem ale też o skalistych, stromych zboczach. Jednak nie tylko te widoki się zmienią. Obszar został wzbogacony również jaskiniami, w których znaleźć będzie można rozległe pieczary, wąskie tunele, stalaktyty i stalagmity.

Początkowo w wersji 1.18 miał pojawić się Warden oraz biom Deep Dark, jednak zostały one przesunięte do patcha 1.19.

O nowościach możecie posłuchać także na filmiku przygotowanym przez twórców:

Premiera aktualizacji została zaplanowana na godzinę 18:00 naszego czasu.

Czekaliście na ten update?

Źródło: twitter, realsport101.com